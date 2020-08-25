ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

"Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины

Киев, Вторник 25 августа 2020 22:54
"Динамо" под руководством Луческу обыграло "Шахтер" в Суперкубке Украины
Фото: (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Вера Олейник

Первый трофей нового наставника киевлян

Киевское "Динамо" уверенно обыграло донецкий "Шахтер" со счетом 3:1 в матче за первый трофей сезона - Суперкубок Украины. Это была первая игра наставника киевлян Мирчи Луческу против бывшей команды.

Кроме стартовых минут матча, когда "горняки" имели преимущество в игре, "Динамо" ощутимо преобладало над своим соперником. Имея преимущество в два мяча киевская команда начала работать над оборонительными действиями, хотя и пропустила гол. "Шахтер" имел свои моменты, однако "бело-синие" максимально грамотно играли у своих ворот. Казалось, что "Динамо" играло на удержание счета, таким образом ожидая финальный свисток, однако все же организовало одну атаку, которая оказалась результативной.

"Динамо", имея кадровые проблемы, реализовало все три своих голевых момента. Карлос де Пена открыл счет на 20 минуте матча, через 11 минуте преимущество киевлян увеличил Жерсон Родригеш. Вскоре разрыв в счете сократил Жуниор Мораес, а в концовке матча третий гол забил Фран Соль.

Встреча впервые состоялась в Киеве на стадионе НСК "Олимпийский".

Напомним, в прошлом году "Динамо" догнало "Шахтер" по количеству побед в Суперкубке Украины.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины ДинамоМирча ЛуческуШахтер
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь