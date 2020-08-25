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Украина получит 1,2 млрд евро кредита от ЕС: Рада ратифицировала соглашение

Украина, Вторник 25 августа 2020 12:54
Украина получит 1,2 млрд евро кредита от ЕС: Рада ратифицировала соглашение
Фото: Верховная рада (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Юлия Струк

Нардепы одобрили соответствующий законопроект авторства Зеленского

Верховная рада Украины ратифицировала соглашение, необходимое для получения Украиной 1,2 млрд евро кредита от Европейского союза. Нардепы одобрили соответствующий законопроект авторства президента Владимира Зеленского №0063.

Об этом сообщает РБК-Украина.

Украина получит 1,2 млрд евро кредита от ЕС: Рада ратифицировала соглашение

За законопроект проголосовали 248 депутатов Рады.

С принятием этого закона вступает в силу Меморандум о взаимопонимании между Украиной как заемщиком и ЕС как кредитором, которым определяются общие и специальные предпосылки выделения средств.

Указано, что реализация соответствующего меморандума позволит Украине привлечь от ЕС на условиях срочности и платности дополнительные финансовые ресурсы в сумме до 1 миллиарда 200 тысяч евро. А это в будущем потребует дополнительных расходов из бюджета для обслуживания и погашения привлеченного кредита.

"Процентная ставка заимствования по новой программе на срок до 15 лет прогнозируется как приемлемая (до 2% годовых), однако конкретный ее размер станет известен только во время выхода Европейской комиссии, что имеет самый высокий кредитный рейтинг (ААА), на внешний рынок заимствований для получения средств, которые будут перечисляться Украине по той же процентной ставке", - указано в пояснительной записке.

Отметим также, Кабинет министров поблагодарил парламентариев за одобрение соответствующего законопроекта.

"Это решение позволит Украине уже сейчас получить первый транш суммой 600 млн евро", - подчеркнул глава правительства Денис Шмыгаль.

Напомним, в конце апреля Европейская комиссия объявила о решении предоставить Украине 1 млрд 200 млн евро поддержки во время пандемии COVID-19.

Как писало РБК-Украина, в Минфине тогда заявили, что решение ЕК о предоставлении кредита должно быть утверждено Европейским парламентом и Советом ЕС.

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