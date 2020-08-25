Тихановская объявила мирную революцию в Беларуси

Фото: Светлана Тихановская (facebook.com)

Тихановская заявила, что она представляет большинство

Беларуская оппозиционерка Светлана Тихановская объявила о начале мирной революции в стране. Такое заявление она сделала перед евродепутатами.

Об этом она заявила в Европарламенте.

Тихановская заявила, что она представляет большинство.

"Мы не являемся больше оппозицией. Мы представляем большинство. Сейчас происходит мирная революция", - сказала Тихановская.

Отметим, созданный белорусской оппозицией Координационный совет объявил цели своей деятельности. Они собираются добиваться разрешения политического кризиса путем диалога с властью, отказа от насилия в отношении протестующих и освобождения всех политзаключенных, а также проведения новых выборов.

Президент Беларуси Александр Лукашенко обвинил совет в попытке захвата власти, назвав его участников "откровенно отвязными нацистами". Было возбуждено уголовное дело.

Напомним, в России заявили, что в Беларуси некоторые силы якобы пытаются реализовать "украинский сценарий".

Повторения "украинского сценария" в Беларуси также не хочет президент Франции Эммануэль Макрон.