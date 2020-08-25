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Карантин в Украине хотят продлить до ноября

Украина, Вторник 25 августа 2020 14:40
Карантин в Украине хотят продлить до ноября
Фото: Денис Шмыгаль (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Владимир Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер

Кабинет министров Украины предлагает продлить карантин до 1 ноября. Такое предложение было выдвинуто в связи с тем, что за минувшие сутки в стране выявили более 1,6 тысячи новых случаев COVID-19.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает пресс-служба Офиса президента.

Учитывая негативную динамику заболеваемости президент Владимир Зеленский поддержал необходимость принятия превентивных мер. В частности, введение запрета на работу ночных клубов, концертов.

"Но карантин должен оставаться адаптивным и необременительным для предпринимателей. Малый и средний бизнес должен иметь возможность правильно организовать работу в новых условиях", - подчеркнул он.

Напомним, в конце июля Кабмин продлил карантин до 31 августа.

Кроме того, вчера в Украине вступило в силу новое зонирование адаптивного карантина.

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