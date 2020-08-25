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Зеленский о переговорах по Донбассу: я не боюсь диалога с Путиным

Вторник 25 августа 2020 21:38
Зеленский о переговорах по Донбассу: я не боюсь диалога с Путиным
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Владимир Зеленский подчеркнул, что если не будет диалога, то и не будет результата

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не боится прямого диалога с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он отметил, что если результаты переговоров могут помочь приблизиться к прекращению войны на Донбассе, то они должны быть проведены.

Об этом Зеленский сообщил в интервью Euronews.

"Да, я здесь, когда это необходимо. Я разговаривал с российским президентом, как раз перед вступлением в силу перемирия. Мы обсудили сложные вопросы соблюдения режима прекращения огня. Пока есть результат этого диалога, и мы его видим. Этого недостаточно", - заявил он.

При этом Зеленский подчеркнул, что если не будет диалога, то и не будет результата.

"Это должно быть сделано, независимо от того, как разные люди или разные регионы реагируют на это. Если нет диалога - не будет и результата. Это я понимаю очень ясно. Если не будет диалога, если не будет телефонных звонков, когда это необходимо - не будет и мирного результата. Я в этом убежден", - добавил он.

Напомним, ранее Владимир Зеленский заявил, что верит, что боевые действия на оккупированном Россией Донбассе закончатся до конца этого года.

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