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Черновцы отказались усиливать карантин

Черновцы, Вторник 25 августа 2020 11:34
Черновцы отказались усиливать карантин
Фото: человек в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Это решение приняли депутаты на внеочередной сессии горсовета

Несмотря на то, что Черновцы внесли в красную зону карантина, местные власти разрешили работу рынков, торговых комплексов, общественного транспорта, а также школ и детсадов. Это решение приняли депутаты на внеочередной сессии горсовета.

Об этом сообщает molbuk.ua.

Разрешена:

работа общественного транспорта в режиме специальных перевозок (в пределах количества мест для сидения).

работа субъектов хозяйствования (торговли, бытовых услуг, рынков, торговых комплексов, кинотеатров, ДЮСШ, спортивным клубам, секциям), при условии соблюдения противоэпидемических мер,

работа заведений общественного питания, при условии присутствия в зале не более 20 человек, но не менее 10 квадратных метров зала на одного человека,

деятельность дошкольных учебных заведений и СОШ, при условии соблюдения рекомендаций главного государственного санитарного врача Украины.

Запрещено:

работа развлекательных заведений, зон в пределах торговых центров;

проведение массовых мероприятий с количеством участников более 20 человек в закрытом помещении.

Решение предусматривает рекомендацию органам Нацполиции "не совершать действий по привлечению к ответственности субъектов хозяйствования, будут действовать в соответствии с данным решением".

Отметим, в красную зону карантина попали город Черновцы, Заставненский и Кицманский район Черновицкой области. В этой зоне запрещается работа общественного транспорта, посещения учреждений образования, деятельность заведений общественного питания, ТРЦ, фитнес-центров, магазинов.

Напомним, в Черновцах устроили акцию протеста из-за решения правительства внести город в красную зону карантина.

Кроме того, Черновицкая ОГА будет просить изменить ограничения для "красной зоны".

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