UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Канікули та дистанційне навчання можуть продовжити: що рекомендує МОН

Канікули чи дистанційне навчання для студентів пропонують продовжити (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Міністерство освіти й науки України рекомендує продовжити канікули або навчання в дистанційному форматі закладам вищої освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію заступника міністра освіти й науки Миколи Трофименка у Facebook.

До якого числа можуть продовжити канікули чи дистанційку

Згідно з інформацією урядовця, МОН рекомендує закладам вищої освіти України продовжити канікули або навчання в дистанційному форматі до 8 лютого 2026 року.

"Відповідний лист вже направили ректорам університетів", - наголосив Трофименко.

За ким залишається остаточне рішення щодо навчання студентів

Водночас він визнав, що "остаточне рішення щодо формату навчання ухвалює сам заклад вищої освіти":

  • в межах повноважень, передбачених автономним статусом;
  • з урахуванням безпекової ситуації на місці;
  • з урахуванням енергетичної ситуації на місці.

Як університети допомагають сьогодні населенню

Насамкінець заступник міністра освіти й науки розповів, що "університети по всій країні продовжують розгортати центри підтримки для студентів і працівників, а також - за можливості - для людей поруч".

Як приклад він навів Київ, де студентські об'єднання ініціювали організацію допомоги:

  • людям похилого віку;
  • маломобільним особам.

"МОН налагоджує координацію цього процесу разом із Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України і міжнародними партнерами, аби найефективніше задіяти наявні ресурси та убезпечити волонтерів в складних погодних умовах", - підсумував посадовець.

Публікація Трофименка (скриншот: facebook.com/mykola.trofymenko)

Чому канікули чи дистанційку можуть продовжувати

Нагадаємо, на тлі регулярних масштабних російських ударів по енергетичній інфраструктурі України та сильних морозів у багатьох населених пунктах (у різних регіонах) виникли суттєві перебої зі світлом, опаленням і водопостачанням.

При цьому в енергетичній сфері було оголошено режим надзвичайної ситуації (НС).

16 січня 2026 року Кабінет міністрів України затвердив нові правила, згідно з якими в містах і громадах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, можуть послабити комендантську годину.

При цьому торгівельно-розважальні центри, аптеки, заправки (й не тільки) - які будуть значитися як пункти незламності - можуть працювати цілодобово.

Тим часом сервіс Uklon запрацював цілодобово у 19 містах України.

Водночас у МОН повідомили про "невідкладні рішення в освітньому процесі до 1 лютого 2026 року".

Так, уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

"Через наслідки надзвичайної ситуації державного рівня воєнного та техногенного характеру в електроенергетичних системах, спричинених ракетно-дроновими атаками РФ", - пояснили українцям.

Отже, обласним державним (військовим) адміністраціям та іншим зацікавленим центральним органам виконавчої влади рекомендували "опрацювати доцільність" переходу на дистанційну форму навчання або продовження (запровадження) зимових канікул до 1 лютого 2026 року.

Відомо, наприклад, що у школах Києва канікули триватимуть до 1 лютого через складну ситуацію з енергетикою, однак надалі рішення щодо формату навчання схвалюватиме Рада оборони столиці.

Читайте також, як вчителям перевірити правильність нарахування зарплати (окладу й доплат) за січень 2026 року - після підвищення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Негода в УкраїніМОНзимние каникулыДистанційне навчанняДітиСтудентиПорадиОсвіта в УкраїніВишіУніверситети