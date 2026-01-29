Канікули та дистанційне навчання можуть продовжити: що рекомендує МОН

Міністерство освіти й науки України рекомендує продовжити канікули або навчання в дистанційному форматі закладам вищої освіти.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію заступника міністра освіти й науки Миколи Трофименка у Facebook.
Згідно з інформацією урядовця, МОН рекомендує закладам вищої освіти України продовжити канікули або навчання в дистанційному форматі до 8 лютого 2026 року.
"Відповідний лист вже направили ректорам університетів", - наголосив Трофименко.
Водночас він визнав, що "остаточне рішення щодо формату навчання ухвалює сам заклад вищої освіти":
Насамкінець заступник міністра освіти й науки розповів, що "університети по всій країні продовжують розгортати центри підтримки для студентів і працівників, а також - за можливості - для людей поруч".
Як приклад він навів Київ, де студентські об'єднання ініціювали організацію допомоги:
"МОН налагоджує координацію цього процесу разом із Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України і міжнародними партнерами, аби найефективніше задіяти наявні ресурси та убезпечити волонтерів в складних погодних умовах", - підсумував посадовець.
Нагадаємо, на тлі регулярних масштабних російських ударів по енергетичній інфраструктурі України та сильних морозів у багатьох населених пунктах (у різних регіонах) виникли суттєві перебої зі світлом, опаленням і водопостачанням.
При цьому в енергетичній сфері було оголошено режим надзвичайної ситуації (НС).
16 січня 2026 року Кабінет міністрів України затвердив нові правила, згідно з якими в містах і громадах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, можуть послабити комендантську годину.
При цьому торгівельно-розважальні центри, аптеки, заправки (й не тільки) - які будуть значитися як пункти незламності - можуть працювати цілодобово.
Тим часом сервіс Uklon запрацював цілодобово у 19 містах України.
Водночас у МОН повідомили про "невідкладні рішення в освітньому процесі до 1 лютого 2026 року".
Так, уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти.
"Через наслідки надзвичайної ситуації державного рівня воєнного та техногенного характеру в електроенергетичних системах, спричинених ракетно-дроновими атаками РФ", - пояснили українцям.
Отже, обласним державним (військовим) адміністраціям та іншим зацікавленим центральним органам виконавчої влади рекомендували "опрацювати доцільність" переходу на дистанційну форму навчання або продовження (запровадження) зимових канікул до 1 лютого 2026 року.
Відомо, наприклад, що у школах Києва канікули триватимуть до 1 лютого через складну ситуацію з енергетикою, однак надалі рішення щодо формату навчання схвалюватиме Рада оборони столиці.
