Головна » Життя » Освіта

Канікули продовжать? Хто має ухвалити рішення щодо шкіл Києва

Четвер 29 січня 2026 00:00
Канікули продовжать? Хто має ухвалити рішення щодо шкіл Києва Ілюстративне фото: через складну ситуацію з енергетикою діти досі на канікулах (Getty Images)
Автор: Маловічко Юлія

В школах столиці канікули триватимуть до 1 лютого через складну ситуацію з енергетикою, однак надалі рішення щодо формату навчання схвалюватиме Рада оборони Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу міністра енергетики та віце-прем'єра Дениса Шмигаля.

За його словами, сьогодні було проведено чергове засідання Штабу Міненерго на якому обговорювали, зокрема, освітній процес у Києві. Як каже Шмигаль, деякі навчальні заклади столиці зараз працюють у режимі Пунктів незламності.

"Тому остаточне рішення щодо формату навчання має ухвалити Рада оборони міста Києва", - йдеться у пресслужбі міністра.

Як відомо, нещодавно Росія посилила удари по енергетиці України на тлі мирних переговорів і Київ не став виключенням. З-за цього десятки тисяч жителів міста відчули на собі блекаути, проблеми з опаленням, водою, тощо.

Наприклад, напередодні повідомлялось, що через пошкодження інфраструктури ворогом 737 житлових будинків у Києві наразі залишилися без тепла, найскладніша ситуація спостерігається на Троєщині.

Нові реалії вплинути також і на освітній процес, тому ще кілька тижнів тому місцева влада вирішила продовжити канікули у школах Києва до 1 лютого.

РБК-Україна писало, що зимові канікули 2025-2026 у школах України починатимуться у різні дати, оскільки кожен заклад самостійно визначає графік з урахуванням безпеки та навчального навантаження.

Кабмін рекомендував період із кінця грудня до середини січня, але повідомлялось, що школи можуть коригувати дати, головна вимога - не менше 30 днів канікул на рік.

