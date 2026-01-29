Каникулы и дистанционное обучение могут продлить: что рекомендует МОН

До какого числа могут продлить каникулы или дистанционку

Согласно информации чиновника, МОН рекомендует учреждениям высшего образования Украины продолжить каникулы или обучение в дистанционном формате до 8 февраля 2026 года.

"Соответствующее письмо уже направили ректорам университетов", - подчеркнул Трофименко.

За кем остается окончательное решение насчет обучению студентов

В то же время он признал, что "окончательное решение насчет формата обучения принимает само заведение высшего образования":

в пределах полномочий, предусмотренных автономным статусом;

с учетом ситуации с безопасностью на месте;

с учетом энергетической ситуации на месте.

Как университеты помогают сегодня населению

В завершение заместитель министра образования и науки рассказал, что "университеты по всей стране продолжают разворачивать центры поддержки для студентов и работников, а также - по возможности - для людей рядом".

В качестве примера он привел Киев, где студенческие объединения инициировали организацию помощи:

пожилым людям;

маломобильным лицам.

"МОН налаживает координацию этого процесса вместе с Министерством социальной политики, семьи и единства Украины и международными партнерами, чтобы эффективно задействовать имеющиеся ресурсы и обезопасить волонтеров в сложных погодных условиях", - подытожил чиновник.

Публикация Трофименко (скриншот: facebook.com/mykola.trofymenko)