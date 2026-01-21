ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Сервіс Uklon запрацює цілодобово у 19 містах України: що відомо про умови

Середа 21 січня 2026 17:02
UA EN RU
Сервіс Uklon працюватиме 24/7 у 19 містах України (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

З 22 січня 2026 року застосунки онлайн-сервісу виклику авто Uklon працюватимуть цілодобово у 19 містах України.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на наданий виданню прес-реліз продуктової сервісної IT-компанії.

Де Uklon працюватиме цілодобово та за яких умов

У компанії розповіли, що в деяких містах України з 00:00 22 січня 2026 року розпочинається цілодобова робота застосунків сервісу:

  • виклику авто;
  • доставки.

"Компанія відгукнулася на заклик президента України об'єднати зусилля задля підтримки громадян в умовах надзвичайної ситуації в енергетиці", - пояснили у прес-службі Uklon.

Уточнюється, що такі зміни стосуються "ще 16 міст України", адже послуги Uklon 24/7 вже доступні у Києві, Львові та Ужгороді.

Зазначається, що водії-партнери сервісу, які мають перепустки, можуть працювати та допомагати людям діставатись:

  • пунктів незламності та обігріву;
  • медичних закладів;
  • вокзалів.

"Рішення про забезпечення гуманітарної безпеки та пересування громадян компанія ухвалила згідно з постановою уряду щодо подолання наслідків НС в енергетиці", - зауважили у компанії.

Сервіс Uklon запрацює цілодобово у 19 містах України: що відомо про умовиUklon працюватиме цілодобово у 19 містах України (інфографіка: прес-служба компанії)

"Сьогодні ми стикаємося з безпрецедентними викликами, які потребують швидких і гнучких рішень. Відновлення цілодобової роботи Uklon - це передусім питання гуманітарної безпеки", - поділився керівник напрямку GR в компанії Uklon Микола Сорока.

За його словами, задача компанії - "забезпечити людям доступ до пунктів незламності, обігріву та зв'язку навіть під час тривалих відключень".

"Це можливість для вразливих категорій населення вчасно отримати медичну допомогу або доставку ліків та продуктів. В умовах кризи Uklon стає частиною критичної інфраструктури, що підтримує життєдіяльність міст", - додав Сорока.

Повідомляється також, що для підтримки громадян у надскладних умовах Uklon виділяє 3 млн гривень - у вигляді промокодів.

Вони "будуть розподілені у співпраці з органами місцевого самоврядування, для підтримки мобільності до/з пунктів незламності".

Згідно з інформацією компанії, окрім Києва, Львова та Ужгорода, застосунки Uklon для драйверів та райдерів працюватимуть безперервно у таких містах:

  • центр і північ - Біла Церква, Вінниця, Житомир, Кременчук, Кропивницький, Полтава, Черкаси;
  • захід - Івано-Франківськ, Кам'янець-Подільський, Луцьк, Рівне, Тернопіль, Хмельницький, Чернівці;
  • південь і схід - Кам'янське, Одеса.

Наголошується, що станом на 21 січня у зазначених містах для пересування в комендантську годину необхідна перепустка.

"Проте умови можуть змінюватися за рішенням обласних військових адміністрацій", - нагадали у компанії.

Насамкінець зазначається, що сервіс Uklon не працюватиме в комендантську годину в Буковелі.

Також через безпекову ситуацію застосунки Uklon для райдерів та драйверів поки що не працюватимуть у комендантську годину в таких містах: Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг, Миколаїв, Суми, Харків, Херсон, Чернігів.

"При цьому Uklon відкритий до співпраці задля надання необхідної підтримки мешканцям та очікує на підтримку роботи сервісу зі сторони місцевої влади", - підсумували у прес-службі компанії.

Нагадаємо, 16 січня 2026 року Кабінет міністрів України затвердив нові правила, згідно з якими в містах і громадах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, можуть послабити комендантську годину.

При цьому торгівельно-розважальні центри, аптеки, заправки (й не тільки) - які будуть значитися як пункти незламності - можуть працювати цілодобово.

У Києві кілька сервісів таксі розпочали цілодобову роботу ще 17 січня. Відповідний дозвіл вони отримали від місцевої влади.

Читайте також про НС в енергетиці - які обмеження зняті та що змінилось для українців.

