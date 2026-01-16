Аптеки в Києві працюватимуть цілодобово у разі блекаутів: список адрес
На випадок тривалої відсутності електропостачання у Києві визначили перелік чергових аптечних пунктів, які працюватимуть цілодобово - щоб забезпечити мешканцям і гостям міста доступ до ліків у різних районах.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської міської державної адміністрації (КМДА).
Скільки чергових аптек підготували в Києві
Згідно з інформацією Департаменту охорони здоров'я КМДА, столиця забезпечить людям цілодобовий доступ до ліків у разі тривалого знеструмлення.
Для цього (на випадок тривалої відсутності електропостачання) у Києві визначили перелік чергових аптечних пунктів КП "Фармація", які будуть працювати цілодобово.
"Наразі всі аптеки мережі працюють у штатному режимі, за власними графіками", - пояснили громадянами.
Повідомляється, що в цілому забезпечені резервним живленням і готові обслуговувати киян 24/7 - шість закладів, розташованих на базі лікарень.
Уточнюється, що ці аптечні пункти працюватимуть у різних районах Києва (на лівому та правому берегах міста) - безпосередньо у корпусах медичних закладів.
Це гарантує, що навіть за умов повного знеструмлення міста пацієнти та мешканці зможуть придбати:
- життєво необхідні медикаменти;
- інсуліни;
- засоби медичного призначення.
"У Департаменті радять мати при собі готівку, оскільки під час знеструмлень банківські термінали можуть працювати з перебоями", - наголосили у КМДА.
Адреси цілодобових чергових аптек у столиці
Аптеки, які будуть працювати у Києві цілодобово - у разі тривалої відсутності електропостачання - розташовані у різних районах міста.
Так, на лівому березі столиці підготували два чергових пункти:
- Дарницький район - КНП "Київська міська клінічна лікарня №1" (корпус 1). Аптечний пункт №1 (аптека № 69), Харківське шосе, 121;
- Деснянський район - КНП "Київська міська клінічна лікарня швидкої медичної допомоги". Аптечний пункт №3 (аптека №119), вул. Кубанської України, 10.
Тим часом на правому березі Києва підготували чотири чергових пункти:
- Оболонський район - КНП "Київська міська дитяча клінічна лікарня №1". Аптечний пункт №3 (аптека №74), вул. Богатирська, 30, корпус 1;
- Солом'янський район - КНП "Київська міська клінічна лікарня №6" (Медмістечко). Аптечний пункт №4 (аптека №99), просп. Любомира Гузара, 3;
- Печерський район - КНП "Київська міська клінічна лікарня №12". Аптечний пункт №1 (аптека №125), вул. Професора Підвисоцького, 4-А;
- Шевченківський район - НДСЛ "Охматдит". Аптека №52, вул. В'ячеслава Чорновола, 28/1.
