Канікули та дистанційне навчання можуть продовжити: що рекомендує МОН

Міністерство освіти й науки України рекомендує продовжити канікули або навчання в дистанційному форматі закладам вищої освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію заступника міністра освіти й науки Миколи Трофименка у Facebook.

До якого числа можуть продовжити канікули чи дистанційку

Згідно з інформацією урядовця, МОН рекомендує закладам вищої освіти України продовжити канікули або навчання в дистанційному форматі до 8 лютого 2026 року.

"Відповідний лист вже направили ректорам університетів", - наголосив Трофименко.

За ким залишається остаточне рішення щодо навчання студентів

Водночас він визнав, що "остаточне рішення щодо формату навчання ухвалює сам заклад вищої освіти":

в межах повноважень, передбачених автономним статусом;

з урахуванням безпекової ситуації на місці;

з урахуванням енергетичної ситуації на місці.

Як університети допомагають сьогодні населенню

Насамкінець заступник міністра освіти й науки розповів, що "університети по всій країні продовжують розгортати центри підтримки для студентів і працівників, а також - за можливості - для людей поруч".

Як приклад він навів Київ, де студентські об'єднання ініціювали організацію допомоги:

людям похилого віку;

маломобільним особам.

"МОН налагоджує координацію цього процесу разом із Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України і міжнародними партнерами, аби найефективніше задіяти наявні ресурси та убезпечити волонтерів в складних погодних умовах", - підсумував посадовець.

Публікація Трофименка (скриншот: facebook.com/mykola.trofymenko)