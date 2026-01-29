ua en ru
Чт, 29 січня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Суспільство Освіта Гроші Зміни
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Життя » Освіта

Канікули та дистанційне навчання можуть продовжити: що рекомендує МОН

Четвер 29 січня 2026 13:18
UA EN RU
Канікули та дистанційне навчання можуть продовжити: що рекомендує МОН Канікули чи дистанційне навчання для студентів пропонують продовжити (фото ілюстративне: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Міністерство освіти й науки України рекомендує продовжити канікули або навчання в дистанційному форматі закладам вищої освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на публікацію заступника міністра освіти й науки Миколи Трофименка у Facebook.

До якого числа можуть продовжити канікули чи дистанційку

Згідно з інформацією урядовця, МОН рекомендує закладам вищої освіти України продовжити канікули або навчання в дистанційному форматі до 8 лютого 2026 року.

"Відповідний лист вже направили ректорам університетів", - наголосив Трофименко.

За ким залишається остаточне рішення щодо навчання студентів

Водночас він визнав, що "остаточне рішення щодо формату навчання ухвалює сам заклад вищої освіти":

  • в межах повноважень, передбачених автономним статусом;
  • з урахуванням безпекової ситуації на місці;
  • з урахуванням енергетичної ситуації на місці.

Як університети допомагають сьогодні населенню

Насамкінець заступник міністра освіти й науки розповів, що "університети по всій країні продовжують розгортати центри підтримки для студентів і працівників, а також - за можливості - для людей поруч".

Як приклад він навів Київ, де студентські об'єднання ініціювали організацію допомоги:

  • людям похилого віку;
  • маломобільним особам.

"МОН налагоджує координацію цього процесу разом із Міністерством соціальної політики, сім'ї та єдності України і міжнародними партнерами, аби найефективніше задіяти наявні ресурси та убезпечити волонтерів в складних погодних умовах", - підсумував посадовець.

Канікули та дистанційне навчання можуть продовжити: що рекомендує МОНПублікація Трофименка (скриншот: facebook.com/mykola.trofymenko)

Чому канікули чи дистанційку можуть продовжувати

Нагадаємо, на тлі регулярних масштабних російських ударів по енергетичній інфраструктурі України та сильних морозів у багатьох населених пунктах (у різних регіонах) виникли суттєві перебої зі світлом, опаленням і водопостачанням.

При цьому в енергетичній сфері було оголошено режим надзвичайної ситуації (НС).

16 січня 2026 року Кабінет міністрів України затвердив нові правила, згідно з якими в містах і громадах, де діє надзвичайна ситуація в енергетиці, можуть послабити комендантську годину.

При цьому торгівельно-розважальні центри, аптеки, заправки (й не тільки) - які будуть значитися як пункти незламності - можуть працювати цілодобово.

Тим часом сервіс Uklon запрацював цілодобово у 19 містах України.

Водночас у МОН повідомили про "невідкладні рішення в освітньому процесі до 1 лютого 2026 року".

Так, уряд ухвалив рішення щодо тимчасового припинення освітнього процесу в очній формі в закладах дошкільної, загальної середньої, професійної, фахової передвищої та вищої освіти.

"Через наслідки надзвичайної ситуації державного рівня воєнного та техногенного характеру в електроенергетичних системах, спричинених ракетно-дроновими атаками РФ", - пояснили українцям.

Отже, обласним державним (військовим) адміністраціям та іншим зацікавленим центральним органам виконавчої влади рекомендували "опрацювати доцільність" переходу на дистанційну форму навчання або продовження (запровадження) зимових канікул до 1 лютого 2026 року.

Відомо, наприклад, що у школах Києва канікули триватимуть до 1 лютого через складну ситуацію з енергетикою, однак надалі рішення щодо формату навчання схвалюватиме Рада оборони столиці.

Читайте також, як вчителям перевірити правильність нарахування зарплати (окладу й доплат) за січень 2026 року - після підвищення.

Читайте РБК-Україна в Google News
Негода в Україні МОН зимние каникулы Дистанційне навчання Діти Студенти Поради Освіта в Україні Виші Університети
Новини
Пенсії в Україні зростуть, але не для всіх: кому перерахують виплати вже цього року
Пенсії в Україні зростуть, але не для всіх: кому перерахують виплати вже цього року
Аналітика
"Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві
Ростислав Шаправськийголовний редактор РБК-Україна "Мільйони людей замерзають, потрібно щось робити": глава МВС Ігор Клименко про ситуацію в Києві