Каникулы и дистанционное обучение могут продлить: что рекомендует МОН
Министерство образования и науки Украины рекомендует продолжить каникулы или обучение в дистанционном формате учреждениям высшего образования.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию заместителя министра образования и науки Николая Трофименко в Facebook.
До какого числа могут продлить каникулы или дистанционку
Согласно информации чиновника, МОН рекомендует учреждениям высшего образования Украины продолжить каникулы или обучение в дистанционном формате до 8 февраля 2026 года.
"Соответствующее письмо уже направили ректорам университетов", - подчеркнул Трофименко.
За кем остается окончательное решение насчет обучению студентов
В то же время он признал, что "окончательное решение насчет формата обучения принимает само заведение высшего образования":
- в пределах полномочий, предусмотренных автономным статусом;
- с учетом ситуации с безопасностью на месте;
- с учетом энергетической ситуации на месте.
Как университеты помогают сегодня населению
В завершение заместитель министра образования и науки рассказал, что "университеты по всей стране продолжают разворачивать центры поддержки для студентов и работников, а также - по возможности - для людей рядом".
В качестве примера он привел Киев, где студенческие объединения инициировали организацию помощи:
- пожилым людям;
- маломобильным лицам.
"МОН налаживает координацию этого процесса вместе с Министерством социальной политики, семьи и единства Украины и международными партнерами, чтобы эффективно задействовать имеющиеся ресурсы и обезопасить волонтеров в сложных погодных условиях", - подытожил чиновник.
Публикация Трофименко (скриншот: facebook.com/mykola.trofymenko)
Почему каникулы или дистанционку могут продлевать
Напомним, на фоне регулярных масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины и сильных морозов во многих населенных пунктах (в разных регионах) возникли существенные перебои со светом, отоплением и водоснабжением.
При этом в энергетической сфере был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).
16 января 2026 года Кабинет министров Украины утвердил новые правила, согласно которым в городах и громадах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, могут ослабить комендантский час.
При этом торгово-развлекательные центры, аптеки, заправки (и не только) - которые числятся как пункты несокрушимости - могут работать круглосуточно.
Тем временем сервис Uklon заработал круглосуточно в 19 городах Украины.
В то же время в МОН сообщили о "неотложных решениях в образовательном процессе до 1 февраля 2026 года".
Так, правительство приняло решение о временном прекращении образовательного процесса в очной форме в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования.
"Из-за последствий чрезвычайной ситуации государственного уровня военного и техногенного характера в электроэнергетических системах, вызванных ракетно-дронными атаками РФ", - объяснили украинцам.
Следовательно, областным государственным (военным) администрациям и другим заинтересованным центральным органам исполнительной власти рекомендовали "проработать целесообразность" перехода на дистанционную форму обучения или продолжение (введение) зимних каникул до 1 февраля 2026 года.
Известно, например, что в школах Киева каникулы продлятся до 1 февраля из-за сложной ситуации с энергетикой, однако в дальнейшем решение насчет формата обучения будет принимать Совет обороны столицы.
