Каникулы и дистанционное обучение могут продлить: что рекомендует МОН

Четверг 29 января 2026 13:18
Каникулы и дистанционное обучение могут продлить: что рекомендует МОН Каникулы или дистанционное обучение для студентов предлагают продлить (фото иллюстративное: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Министерство образования и науки Украины рекомендует продолжить каникулы или обучение в дистанционном формате учреждениям высшего образования.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию заместителя министра образования и науки Николая Трофименко в Facebook.

До какого числа могут продлить каникулы или дистанционку

Согласно информации чиновника, МОН рекомендует учреждениям высшего образования Украины продолжить каникулы или обучение в дистанционном формате до 8 февраля 2026 года.

"Соответствующее письмо уже направили ректорам университетов", - подчеркнул Трофименко.

За кем остается окончательное решение насчет обучению студентов

В то же время он признал, что "окончательное решение насчет формата обучения принимает само заведение высшего образования":

  • в пределах полномочий, предусмотренных автономным статусом;
  • с учетом ситуации с безопасностью на месте;
  • с учетом энергетической ситуации на месте.

Как университеты помогают сегодня населению

В завершение заместитель министра образования и науки рассказал, что "университеты по всей стране продолжают разворачивать центры поддержки для студентов и работников, а также - по возможности - для людей рядом".

В качестве примера он привел Киев, где студенческие объединения инициировали организацию помощи:

  • пожилым людям;
  • маломобильным лицам.

"МОН налаживает координацию этого процесса вместе с Министерством социальной политики, семьи и единства Украины и международными партнерами, чтобы эффективно задействовать имеющиеся ресурсы и обезопасить волонтеров в сложных погодных условиях", - подытожил чиновник.

Каникулы и дистанционное обучение могут продлить: что рекомендует МОНПубликация Трофименко (скриншот: facebook.com/mykola.trofymenko)

Почему каникулы или дистанционку могут продлевать

Напомним, на фоне регулярных масштабных российских ударов по энергетической инфраструктуре Украины и сильных морозов во многих населенных пунктах (в разных регионах) возникли существенные перебои со светом, отоплением и водоснабжением.

При этом в энергетической сфере был объявлен режим чрезвычайной ситуации (ЧС).

16 января 2026 года Кабинет министров Украины утвердил новые правила, согласно которым в городах и громадах, где действует чрезвычайная ситуация в энергетике, могут ослабить комендантский час.

При этом торгово-развлекательные центры, аптеки, заправки (и не только) - которые числятся как пункты несокрушимости - могут работать круглосуточно.

Тем временем сервис Uklon заработал круглосуточно в 19 городах Украины.

В то же время в МОН сообщили о "неотложных решениях в образовательном процессе до 1 февраля 2026 года".

Так, правительство приняло решение о временном прекращении образовательного процесса в очной форме в учреждениях дошкольного, общего среднего, профессионального, профессионального предвысшего и высшего образования.

"Из-за последствий чрезвычайной ситуации государственного уровня военного и техногенного характера в электроэнергетических системах, вызванных ракетно-дронными атаками РФ", - объяснили украинцам.

Следовательно, областным государственным (военным) администрациям и другим заинтересованным центральным органам исполнительной власти рекомендовали "проработать целесообразность" перехода на дистанционную форму обучения или продолжение (введение) зимних каникул до 1 февраля 2026 года.

Известно, например, что в школах Киева каникулы продлятся до 1 февраля из-за сложной ситуации с энергетикой, однако в дальнейшем решение насчет формата обучения будет принимать Совет обороны столицы.

Читайте также, как учителям проверить правильность начисления зарплаты (оклада и доплат) за январь 2026 года - после повышения.

