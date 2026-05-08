Трамп уперше прокоментував ситуацію з хантавірусом

Президент США Дональд Трамп уперше прокоментував ситуацію, пов’язану з хантавірусом. Цей вірус знайшли на борту круїзного лайнера після того, як троє пасажирів померли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Fox News .

"Я думаю, що завтра ми підготуємо повний звіт про це. У нас багато людей - багато чудових людей - вивчають це питання. Сподіваємося, що все буде добре", - сказав Трамп.

Також президент США повідомив, що найближчим часом очікується детальний звіт.

"Сподіваємося, що ситуація повністю під контролем", - зазначив він.

За словами Трампа, його вже поінформували про ситуацію.

Що передувало

Круїзний лайнер MV Hondius опинився у вимушеній зупинці біля узбережжя Кабо-Верде через спалах хантавірусу, який уже призвів до загибелі щонайменше трьох людей.

За даними ЗМІ, на борту підтверджено один лабораторний випадок інфекції, ще п’ятеро осіб перебувають під підозрою.

Круїз стартував 20 березня в Аргентині та мав завершитися 4 травня. На момент інциденту на судні перебувало близько 150 пасажирів.

Першим захворів і помер 70-річний громадянин Нідерландів. Згодом його 69-річна дружина також померла в лікарні у Йоганнесбурзі під час підготовки до евакуації. Третій загиблий - також громадянин Нідерландів, його тіло залишається на борту судна.

Відомо, що серед екіпажу є п’ятеро громадян України.

Наразі лайнер після кількох днів стоянки біля Кабо-Верде прямує до Канарських островів Іспанії. Після прибуття судна буде проведено медичне обстеження всіх пасажирів та членів екіпажу.