На Канарах начались протесты из-за прибытия на остров лайнера с хантавирусом

08:04 09.05.2026 Сб
3 мин
Эпидемиологи обещают жесткий контроль под эгидой ВОЗ, но портовые рабочие не хотят рисковать
aimg Филипп Бойко
На Канарах начались протесты из-за прибытия на остров лайнера с хантавирусом Фото: лайнер Hondius (Википедия/Stefan Brending)
Экспедиционный лайнер Hondius со вспышкой смертельного вируса на борту направляется к Канарским островам. Власти Испании готовят беспрецедентные меры безопасности и жесткий карантин для всех пассажиров, хотя на острове уже возникли протесты рабочих порта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на специализированный морской портал The Maritime Executive и BBC.

Сейчас на судне находится 150 человек и врачи зафиксировали редкий случай: хантавирус начал передаваться непосредственно от человека к человеку. Обычно инфекцию разносят крысы.

Штамм вируса под названием Андес циркулирует в Аргентине. Именно там, в порту Ушуайя, пассажиры поднялись на борт. Это самая южная точка страны и известный центр круизов.

Статистика ВОЗ пока такова:

  • трое пассажиров уже умерли;
  • пятеро имеют острые симптомы болезни;
  • под наблюдением находятся все остальные члены экипажа.

Вирус бьет по легким подавляя дыхание и быстро убивает. Отследить источник заражения крайне трудно, а инкубационный период длится неделями.

План изоляции: спецпалаты и ПЦР-тесты

Мадрид согласился предоставить судам порт убежища на Канарах. Однако условия высадки будут строгими: всех пассажиров немедленно отправят на обязательный карантин.

Их примет Центральная оборонная больница имени Гомеса Ульи в испанской столице. Людей запрут в отдельных палатах и медики будут регулярно проверять их на лихорадку. Посещение родственниками полностью запрещено.

Каждый получит ПЦР-тест сразу по прибытии, а через семь дней процедуру повторят. Если у пассажира обнаружат высокую температуру или одышку, его переведут в изолятор с отрицательным давлением. Это спец боксы с отдельной циркуляцией воздуха.

"Эмоциональное благополучие тех, кто находится на карантине, будет обеспечено путем поддержания электронной связи с их семьями и близкими", - говорится в заявлении министерства здравоохранения Испании.

Протест рабочих порта

Фото: протест работников порта на Канарах (Скриншот)

Прибытие лайнера нравится не всем. Портовые работники собрались под парламентом Канарских островов требуя защиты.

Джоана Батиста из местного профсоюза озвучила требования протестующих:

"Нам не нравится идея того, что нам позволят работать в порту без специальных мер безопасности или информации, когда приближается зараженная лодка".

Рабочие настроены радикально и некоторые уже угрожают физически заблокировать путь судну к причалу. Работники требуют детальных инструкций и специального снаряжения для работы.

Что еще известно о хантавирусе и лайнере Hondius

Ранее мы информировали об основных признаках хантавируса. Рассказывали, как и где можно подхватить эту опасную инфекцию.

Кроме этого, выяснилось, что еще до вспышки инфекции многие туристы с лайнера успели разъехаться по всему миру. Сейчас ВОЗ и службы здравоохранения нескольких государств начали масштабное отслеживание контактов.

На ситуацию обратил внимание президент США Дональд Трамп. Он прокомментировал событие и сообщил, что в ближайшее время ожидает детального отчета, ведь на судне есть американцы.

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

США и Иран могут возобновить переговоры на следующей неделе, - WSJ
"Если бы не СССР, Вторая мировая бы не началась": интервью с историком о цене победы для Украины
"Если бы не СССР, Вторая мировая бы не началась": интервью с историком о цене победы для Украины