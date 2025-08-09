Канада спільно з ЄС та Британією хоче знизити поріг цін на російську нафту: що зміниться

Зазначається, що цінову межу з часом хочуть знизити з 60 до 47,60 доларів за барель.

"Зниження верхньої межі ціни послабить здатність Росії фінансувати свою незаконну війну та чинитиме новий тиск на військовий апарат Путіна. Необхідні зміни в законодавстві Канади планується внести протягом найближчих тижнів", - йдеться у повідомленні уряду Канади.

Механізм зниження ціни визнає обмеження ланцюгів постачання на світових енергетичних ринках і мінімізує негативні економічні наслідки. При цьому новий запропонований механізм дозволяє вносити корективи, щоб у майбутньому можна було ще більше знизити обмеження цін.

"Зниження цін на сиру нафту посилює економічний тиск і обмежує найважливіше джерело фінансування незаконної війни, що ведеться РФ. Наш уряд завжди був вірним союзником України, і ми продовжимо підтримувати її у захисті територіальної цілісності, суверенітету та миру", - зазначив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань.