Канада спільно з ЄС та Британією хоче знизити поріг цін на російську нафту: що зміниться

Канада спільно з Євросоюзом та Британією планує знизити цінову межу для нафти російського походження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду Канади.
Зазначається, що цінову межу з часом хочуть знизити з 60 до 47,60 доларів за барель.
"Зниження верхньої межі ціни послабить здатність Росії фінансувати свою незаконну війну та чинитиме новий тиск на військовий апарат Путіна. Необхідні зміни в законодавстві Канади планується внести протягом найближчих тижнів", - йдеться у повідомленні уряду Канади.
Механізм зниження ціни визнає обмеження ланцюгів постачання на світових енергетичних ринках і мінімізує негативні економічні наслідки. При цьому новий запропонований механізм дозволяє вносити корективи, щоб у майбутньому можна було ще більше знизити обмеження цін.
"Зниження цін на сиру нафту посилює економічний тиск і обмежує найважливіше джерело фінансування незаконної війни, що ведеться РФ. Наш уряд завжди був вірним союзником України, і ми продовжимо підтримувати її у захисті територіальної цілісності, суверенітету та миру", - зазначив міністр фінансів Канади Франсуа-Філіп Шампань.
Нагадаємо, 18 липня Євросоюз запровадив новий пакет санкцій проти Росії. Серед іншого, він передбачає нову граничну ціну на російську нафту. Якщо раніше вона була на рівні 60 доларів за барель, то тепер така "цінова стеля" становить близько 46 доларів за барель.
Детальніше про нові санкції - в матеріалі РБК-Україна.
У Офісі президента України впевнені, що через нові санкції до кінця 2025 року Росія може втратити від 15 до 30 млрд доларів нафтових доходів. Якщо цей фактор використати "на повну", РФ втратить найбільше грошей.
Раніше президент США Дональд Трамп також заявив, що якщо ціна на нафту у світі знизиться, це змусить російського диктатора Володимира Путіна припинити вбивства у війні проти України. За його словами, ціни на нафту необхідно знизити ще на 10 доларів за барель.