Росія втратить десятки мільярдів через нову цінову стелю на нафту, - Власюк

До кінця 2025 року Росія може втратити від 15 до 30 мільярдів доларів нафтових доходів через нову стелю цін на нафту. Якщо цей фактор використати "на повну", РФ втратить найбільше грошей.

Про це заявив уповноважений президента України з питань санкційної політики Владислав Власюк, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір телеканалу "Ми - Україна".

За словами уповноваженого, нова стеля цін на нафту призведе до того, що Кремль буде втрачати 10-20 доларів на кожному барелі. При цьому російська нафта і без того продається зі значним дисконтом.

Загалом Росія зазнає значних збитків, оскільки більшість танкерів "тіньового флоту" вже під санкціями, а легальні перевізники можуть відмовитися від перевезень російської нафти. Збитки РФ залежать від того, чи вдасться реалізувати цінове обмеження на нафту, або ж Кремль знову почне намагатися обійти обмеження.

"Це залежить від того, наскільки вдасться реалізувати цінове обмеження на нафту. Якщо повністю - це мінус 30 млрд, якщо як зараз, то близько 15-20 млрд", - пояснив Власюк.

Уповноважений з санкцій підкреслив, що обмеження, впроваджені країнами Заходу, створюють суттєві проблеми у російській економіці. Але поки що економічного тиску недостатньо, щоб змусити російський режим припинити агресію в Україні.