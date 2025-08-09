Канада совместно с ЕС и Британией хочет снизить порог цен на российскую нефть: что изменится

Отмечается, что ценовой предел со временем хотят снизить с 60 до 47,60 долларов за баррель.

"Снижение верхнего предела цены ослабит способность России финансировать свою незаконную войну и окажет новое давление на военный аппарат Путина. Необходимые изменения в законодательстве Канады планируется внести в течение ближайших недель", - говорится в сообщении правительства Канады.

Механизм снижения цены признает ограничения цепей поставок на мировых энергетических рынках и минимизирует негативные экономические последствия. При этом новый предложенный механизм позволяет вносить коррективы, чтобы в будущем можно было еще больше снизить ограничения цен.

"Снижение цен на сырую нефть усиливает экономическое давление и ограничивает важнейший источник финансирования незаконной войны, ведущейся РФ. Наше правительство всегда было верным союзником Украины, и мы продолжим поддерживать ее в защите территориальной целостности, суверенитета и мира", - отметил министр финансов Канады Франсуа-Филипп Шампань.