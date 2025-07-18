Цінова стеля для російської нафти може змінитися: як працює механізм

Цінову стелю на російську нафту, схвалену ЄС, переглядатимуть кожні три місяці. Вона може як збільшуватися, так і знижуватися залежно від світових нафтових цін.

На найближчі три місяці "стеля" становитиме 47,6 доларів за барель. Це трохи нижче, ніж очікувалося раніше.

У початковому проекті санкційного пакета граничну ціну пропонувалося знизити з 60 до 45 доларів за барель. Але в остаточному варіанті захід пом'якшили, встановивши, що "стелю" встановлюватимуть, виходячи із середньої ціни нафти за останні 3 місяці, мінус 15%.

Таким чином, якщо ціни на нафту восени зростатимуть, то і цінова стеля підніметься. Якщо впадуть - відповідно гранична ціна знизиться.

Імовірність підвищення цінової стелі восени є, і це серйозна загроза, заявили РБК-Україна в організації Razom We Stand, яка аналізує процеси припинення фінансування військового потенціалу РФ.

"Новий "динамічний" механізм встановлення цінової стелі, хоч і виглядає технічно складніше, створює ризик політичного розморожування обмежень. Якщо світові ціни на нафту зростуть, Брюссель може допустити збільшення стелі, щоб не провокувати дефіцит. І це піде на руку Кремлю, бо означатиме фактичну легалізацію завищених доходів, які Росія і так отримує, порушуючи нинішню стелю", - вважають у RWS.

Як працює цінова стеля

Цінова стеля на російську нафту встановлює максимальну ціну, за якою країни можуть купувати її у Росії. Транспортні та страхові компанії не зможуть надавати свої послуги для угод, де ціна нафти вища за граничну.

Для того щоб зберігати експорт нафти, Росія може або знижувати ціну нафти, або використовувати так званий тіньовий флот. Це можуть бути старі танкери, які не підлягають суворому контролю, танкери, зареєстровані в країнах з м'якшими правилами для перевезень, такими як Панама або Ліберія. Для перевезень нафти РФ використовує танкерний флот Греції, Мальти, Кіпру.

Але доступ до тіньового флоту у РФ ускладниться. Санкції 18-го пакета розширено додатково на десятки суден, які надають такі послуги, і на кілька компаній, які керують ним.

"Росія вже змушена лавірувати між знижками і тіньовими схемами, і обидва варіанти стають дорожчими. Якщо санкційний тиск посилиться, вона або розширюватиме тіньовий флот, що дорого і ризиковано через санкції на судна і капітанів, або знижуватиме ціну", - вважають у RWS.

Але якщо посилити вторинні санкції і моніторинг шляхів обходу вже чинних, то зниження доходів для РФ буде значно відчутнішим, зазначили в компанії.