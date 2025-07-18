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ЄС знизив стелю ціни на російську нафту до 47,6 доларів: як відреагували ринки

Україна, П'ятниця 18 липня 2025 10:46
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ЄС знизив стелю ціни на російську нафту до 47,6 доларів: як відреагували ринки Фото: Ціни на нафту проігнорували нову стелю на російську нафту (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Ціни на нафту зросли менш ніж на 1% після того, як Європейський Союз погодився на зниження граничної ціни на російську сиру нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ціна на нафту марки Brent перевищила 70 доларів за барель, а ціна на нафту марки West Texas Intermediate перевищила 68 доларів.

На ціни також вплинули дані про те, що економіка США витримує випробування часом, незважаючи на наслідки торгової війни, ініційованої Вашингтоном. Сильні дані зі США послабили побоювання щодо найбільшої економіки світу, сприяючи зростанню настроїв на ризик і зростанню світового фондового ринку.

Новий пакет

Країни-члени ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти Москви, включно з обмеженням нижньої межі на російську нафту, повідомила глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас.

Ліміт буде встановлений на 15 доларів за барель нижче ринкових цін і буде автоматично переглядатися не рідше двох разів на рік залежно від ринкових цін.

Пакт також включає введення обмежень на російську нафту, перероблену в третіх країнах. Великий нафтопереробний завод в Індії, що частково належить російській державній нафтовій компанії "Роснефть", також потрапив до чорного списку.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році ЄС погодився на низку хвиль санкцій, включно з обмеженням, що покликане скоротити доходи Москви від продажу енергоносіїв, водночас прагнучи зберегти ці потоки на світовому ринку й уникнути різкого зростання цін.

Дипломати повідомили агентству Reuters, що пакет санкцій знизить встановлений G7 граничний рівень цін на російську сиру нафту з 60 до 47,6 доларів за барель.

В очікуванні санкцій США

Раніше цього тижня президент США Дональд Трамп також пригрозив посилити фінансові санкції щодо російських енергоносіїв, зокрема щодо країн, які купують російську нафту, таких як Індія і Китай.

Індія вже заявила, що без проблем відмовиться від купівлі російської нафти в разі вторинних санкцій США.

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