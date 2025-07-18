ЄС знизив стелю ціни на російську нафту до 47,6 доларів: як відреагували ринки

Ціни на нафту зросли менш ніж на 1% після того, як Європейський Союз погодився на зниження граничної ціни на російську сиру нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

Ціна на нафту марки Brent перевищила 70 доларів за барель, а ціна на нафту марки West Texas Intermediate перевищила 68 доларів.

На ціни також вплинули дані про те, що економіка США витримує випробування часом, незважаючи на наслідки торгової війни, ініційованої Вашингтоном. Сильні дані зі США послабили побоювання щодо найбільшої економіки світу, сприяючи зростанню настроїв на ризик і зростанню світового фондового ринку.

Новий пакет

Країни-члени ЄС погодили 18-й пакет санкцій проти Москви, включно з обмеженням нижньої межі на російську нафту, повідомила глава зовнішньополітичного відомства ЄС Кая Каллас.

Ліміт буде встановлений на 15 доларів за барель нижче ринкових цін і буде автоматично переглядатися не рідше двох разів на рік залежно від ринкових цін.

Пакт також включає введення обмежень на російську нафту, перероблену в третіх країнах. Великий нафтопереробний завод в Індії, що частково належить російській державній нафтовій компанії "Роснефть", також потрапив до чорного списку.

Після вторгнення Росії в Україну у 2022 році ЄС погодився на низку хвиль санкцій, включно з обмеженням, що покликане скоротити доходи Москви від продажу енергоносіїв, водночас прагнучи зберегти ці потоки на світовому ринку й уникнути різкого зростання цін.

Дипломати повідомили агентству Reuters, що пакет санкцій знизить встановлений G7 граничний рівень цін на російську сиру нафту з 60 до 47,6 доларів за барель.