Каллас назвала "путінською пасткою" ідею віддати частину українських земель

Євросоюз попередив - вимагати від України віддати частину територій у межах мирної угоди небезпечно. За словами Каллас, це лише виконає план Кремля, який мріє закріпити контроль над окупованими регіонами.

Донбас, на який Москва хоче захопити понад десять років, змусив залишити домівки 1,5 мільйона українців. Київ неодноразово наголошував: жодних територіальних поступок, хоча президент США Дональд Трамп наполягав на такому варіанті у своїх заявах.

Гарантії безпеки для України

Каллас наголосила, що справжньою гарантією для України є не паперові домовленості, а сильна армія. Вона визнала, що поки що конкретних кроків для формування реальної стримувальної сили небагато.

За її словами, саме держави "коаліції рішучих" мають вирішити, що готові надати, проте формат цієї допомоги ще не визначений.

Поступки Кремлю

Минулого тижня Трамп приймав російського диктатора Путіна на Алясці, після чого у Білому домі зібралися лідери України та ключових країн ЄС. Каллас заявила, що Путін отримав "усе, що хотів" - теплий прийом і відсутність нових санкцій.

"Путін сміється, він не припиняє вбивства, а лише їх посилює. Москва не зробила жодної поступки", - підкреслила вона.