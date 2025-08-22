Каллас назвала "путінською пасткою" ідею віддати частину українських земель

Верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас попереджає, що вимога поступок від України - це гра за сценарієм Кремля. Вона нагадала, що Росія не відступила ані на крок.
Як повідомляє РБК-Україна, про це вона заявила в інтерв'ю ВВС.
Євросоюз попередив - вимагати від України віддати частину територій у межах мирної угоди небезпечно. За словами Каллас, це лише виконає план Кремля, який мріє закріпити контроль над окупованими регіонами.
Донбас, на який Москва хоче захопити понад десять років, змусив залишити домівки 1,5 мільйона українців. Київ неодноразово наголошував: жодних територіальних поступок, хоча президент США Дональд Трамп наполягав на такому варіанті у своїх заявах.
Каллас наголосила, що справжньою гарантією для України є не паперові домовленості, а сильна армія. Вона визнала, що поки що конкретних кроків для формування реальної стримувальної сили небагато.
За її словами, саме держави "коаліції рішучих" мають вирішити, що готові надати, проте формат цієї допомоги ще не визначений.
Минулого тижня Трамп приймав російського диктатора Путіна на Алясці, після чого у Білому домі зібралися лідери України та ключових країн ЄС. Каллас заявила, що Путін отримав "усе, що хотів" - теплий прийом і відсутність нових санкцій.
"Путін сміється, він не припиняє вбивства, а лише їх посилює. Москва не зробила жодної поступки", - підкреслила вона.
ЄС готує вже 19-й пакет санкцій проти Кремля. Водночас Трамп заявив, що протягом двох тижнів стане зрозуміло, чи можливий прогрес у переговорах з Росією. Зеленський же наголосив, що Росія уникає навіть самої ідеї зустрічі, щоб не закінчувати війну.
Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що Путін поводиться як хижак, "людожер біля наших дверей", який повинен продовжувати харчуватися заради власного виживання.
В свою чергу президент Фінляндії Александер Стубб зазначив, що Путіну "рідко можна довіряти". Обидва європейські лідери не вірять, що Кремль дійсно готовий вести серйозні переговори.
Президент України Володимир Зеленський підтвердив готовність зустрітися з Путіним у будь-якому форматі, але наразі немає ознак, що Москва справді має намір обговорювати мир.