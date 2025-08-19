"Людожер біля наших дверей": Макрон дав характеристику Путіну

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон , повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro .

В інтерв'ю LCI Макрон зазначив, що Володимир Путін з 2007-2008 років рідко виконував свої обіцянки і постійно прагнув змінити кордони заради посилення влади.

За словами Макрона, Росія вклала близько 40% бюджету в озброєння і зібрала армію чисельністю понад 1,3 млн осіб. Це свідчить про те, що країна не готова швидко повернутися до миру і відкритого демократичного ладу.

"Путін - людожер біля наших дверей"

Макрон наголосив, що європейцям не можна бути наївними. Він заявив, що Путін поводиться як хижак, "людожер біля наших дверей", який повинен продовжувати харчуватися заради власного виживання.

Президент Франції додав, що не заявляє про пряму загрозу нападу на Францію. Однак він упевнений, що дії Росії несуть постійний ризик для всієї Європи.