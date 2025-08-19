ua en ru
"Людожер біля наших дверей": Макрон дав характеристику Путіну

Франція, Вівторок 19 серпня 2025 14:55
"Людожер біля наших дверей": Макрон дав характеристику Путіну Фото: Емманюель Макрон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Росія стала довготривалою силою дестабілізації та потенційною загрозою для багатьох країн Європи.

Про це заявив президент Франції Емманюель Макрон, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Figaro.

В інтерв'ю LCI Макрон зазначив, що Володимир Путін з 2007-2008 років рідко виконував свої обіцянки і постійно прагнув змінити кордони заради посилення влади.

За словами Макрона, Росія вклала близько 40% бюджету в озброєння і зібрала армію чисельністю понад 1,3 млн осіб. Це свідчить про те, що країна не готова швидко повернутися до миру і відкритого демократичного ладу.

"Путін - людожер біля наших дверей"

Макрон наголосив, що європейцям не можна бути наївними. Він заявив, що Путін поводиться як хижак, "людожер біля наших дверей", який повинен продовжувати харчуватися заради власного виживання.

Президент Франції додав, що не заявляє про пряму загрозу нападу на Францію. Однак він упевнений, що дії Росії несуть постійний ризик для всієї Європи.

Розбіжності з Трампом

Інтерв'ю Макрона з'явилося після зустрічі у Вашингтоні, де Дональд Трамп і європейські лідери обговорювали ситуацію. Там було оголошено про плани провести зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського.

При цьому Макрон у коментарі NBC News зазначив, що не поділяє оптимізму Трампа щодо досягнення мирної угоди. За його словами, факти свідчать про те, що Путін наразі не прагне миру, хоча він припустив, що може виглядати "надто песимістичним".

Макрон також закликав посилити санкції проти Росії в разі провалу переговорів Москвою.

