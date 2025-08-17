Території, церква і мова: Reuters розкрило вимоги Путіна на Алясці для завершення війни
Російський диктатор Володимир Путін висунув низку вимог для завершення війни проти України під час зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на Алясці. Серед вимог не лише територіальні поступки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами джерел видання, інформація щодо ультиматуму Путіна базується на обговореннях між лідерами Європи, США та України, і не є повною. Проти Reuters все ж розкрило декілька вимог Путіна на Алясці.
За даними видання, пропозиція диктатора виключає припинення вогню до досягнення мирної угоди.
Російська сторона вимагає від України повністю вивести війська з Донецької та Луганської областей в обмін на зобов'язання РФ заморозити лінії фронту у Херсонській та Запорізькій областях.
Росія нібито готова повернути невеликі райони у Сумській та Харківській областях.
Путін також прагне визнання окупованого Криму російським. Але незрозуміло, чи це означає визнання лише з боку США, чи ж усіма західними країнами і Україною.
Крім того, Росія хоче скасування хоча б частини санкцій. Також Москва хоче, щоб Україна відмовилася від вступу в НАТО. Але, як пише видання, схоже, Путін був відкритий до отримання Україною певних гарантій безпеки.
Ще одна вимога Кремля - надання офіційного статусу російській мові в деяких частинах України або по всій країні, а також право вільно діяти для російської православної церкви (РПЦ).
Зустріч Трампа і Путіна
Нагадаємо, що в ніч на 16 серпня Путін і Трамп провели зустріч на Алясці. Переговори були у форматі "три на три" і тривали близько трьох годин.
Після цього лідери виступили з невеликим зверненням до ЗМІ, але журналісти не змогли поставити питання.
Дорогою до Вашингтона Трамп зателефонував президенту України Володимиру Зеленському та лідерам Європи. Вже 18 серпня Зеленський відвідає Вашингтон, щоб обговорити з американським лідером деталі завершення війни.
Варто додати, що після зустрічі з Путіним президент США заявив, що виступає за укладення відразу мирної угоди, а не угоди про припинення вогню. Україна наголошує, що спочатку хотіла б досягти перемир'я.