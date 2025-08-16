Після саміту з Путіним: Трамп готовий надати Україні прямі гарантії безпеки
Президент США Дональд Трамп повідомив європейським лідерам, що готовий надати Україні прямі гарантії безпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.
За словами осіб, обізнаних зі змістом розмови, Трамп повідомив європейським лідерам під час телефонної розмови з борту літака Air Force One, що він більш ніж раніше готовий надати Україні прямі гарантії безпеки.
За даними анонімних джерел, характер потенційної участі США у забезпеченні угоди про припинення війни не був конкретизований під час розмови, а Білий дім досі не робив жодних публічних заяв щодо гарантій безпеки.
Європейські лідери, які розмовляли з Трампом, заявили після цього, що "вітають заяву президента Трампа про готовність США надати гарантії безпеки".
Вони також попередили, що готові посилити санкції та військовий тиск на Росію, доки Кремль не припинить бойові дії.
Лідери Британії, Франції, Німеччини, Фінляндії, Італії та Європейського Союзу також наголосили, що Росія "не може накласти вето на шлях України до ЄС і НАТО".
Зустріч Трампа і Путіна
Нагадаємо, що вчора, 15 серпня, на військовій базі в Анкориджі на Алясці відбулася зустріч президента США Дональда Трампа та російського диктатора Володимира Путіна.
Переговори проходили у форматі "три на три" та тривали майже три години. З американського боку разом із Трампом були державний секретар Марко Рубіо та спецпредставник Стів Віткофф, з російського - міністр закордонних справ Сергій Лавров та помічник президента Юрій Ушаков.
Після переговорів лідери провели спільну пресконференцію, проте журналістам не надали можливості ставити запитання. Трамп заявив, що домовленості щодо України досягти не вдалося, проте нібито спостерігається "певний прогрес".
У Європі вже відреагували на зустріч Трампа і Путіна, висловивши різні оцінки результатів переговорів.
Після саміту Трамп зв’язався телефоном із президентом України Володимиром Зеленським.
Раніше повідомлялося, що їхня розмова за участі європейських союзників тривала понад півтори години. РБК-Україна писало хто з інших учасників долучився до цієї телефонної конференції.