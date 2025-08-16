Після саміту з Путіним: Трамп готовий надати Україні прямі гарантії безпеки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За словами осіб, обізнаних зі змістом розмови, Трамп повідомив європейським лідерам під час телефонної розмови з борту літака Air Force One, що він більш ніж раніше готовий надати Україні прямі гарантії безпеки.

За даними анонімних джерел, характер потенційної участі США у забезпеченні угоди про припинення війни не був конкретизований під час розмови, а Білий дім досі не робив жодних публічних заяв щодо гарантій безпеки.

Європейські лідери, які розмовляли з Трампом, заявили після цього, що "вітають заяву президента Трампа про готовність США надати гарантії безпеки".

Вони також попередили, що готові посилити санкції та військовий тиск на Росію, доки Кремль не припинить бойові дії.

Лідери Британії, Франції, Німеччини, Фінляндії, Італії та Європейського Союзу також наголосили, що Росія "не може накласти вето на шлях України до ЄС і НАТО".