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Кабмін звільнив двох замів Умєрова

Ілюстративне зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Кабінет міністрів України підтримав звільнення двох заступників голови Міністерства оборони Рустема Умєрова. Останній, сьогодні, 1 жовтня, подавав до уряду відповідне подання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тараса Мельничука.

Згідно з рішенням Кабміну, було звільнено: 

  • Станіслава Гайдера Мечеславовича з посади заступника Міністра оборони України;
  • Людмилу Дараган Віталіївну з посади державного секретаря Міністерства оборони України; 
  • Георгія Дубинського Петровича з посади заступника Міністра цифрової трансформації України. 

Нікіта Нікітенко Сергійович був призначеним тимчасово виконуючим обов'язки державного секретаря Міноборони. 

Зокрема уряд підтримав призначення: 

  • Едема Адаманова Бекіровича заступником Міністра охорони здоров’я України;
  • Олександра Семенця Степановича заступником Міністра захисту довкілля та природних ресурсів України;
  • Сергія Білецького Володимировича державним секретарем Міністерства розвитку громад та територій України.

Кадрові зміни

Як й згадувалось вище, сьогодні Умєров підписав подання до Кабінету міністрів щодо звільнення чотирьох заступників.

Також нагадаємо, що на початку вересня в уряді відбулись численні кадрові перестановки

Зокрема лише нещодавно президент Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО). 

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