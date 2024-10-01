Кабмін звільнив двох замів Умєрова

Кабінет міністрів України підтримав звільнення двох заступників голови Міністерства оборони Рустема Умєрова. Останній, сьогодні, 1 жовтня, подавав до уряду відповідне подання.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал постійного представника Кабінету міністрів України у Верховній Раді Тараса Мельничука.
Згідно з рішенням Кабміну, було звільнено:
Нікіта Нікітенко Сергійович був призначеним тимчасово виконуючим обов'язки державного секретаря Міноборони.
Зокрема уряд підтримав призначення:
Як й згадувалось вище, сьогодні Умєров підписав подання до Кабінету міністрів щодо звільнення чотирьох заступників.
Також нагадаємо, що на початку вересня в уряді відбулись численні кадрові перестановки:
Зокрема лише нещодавно президент Володимир Зеленський оновив склад Ради національної безпеки і оборони (РНБО).
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