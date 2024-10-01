Кабмин уволил двух замов Умерова

Согласно решению Кабмина, были уволены:

Станислава Гайдера Мечеславовича с должности заместителя Министра обороны Украины;

Дараган Людмилу Витальевну с должности государственного секретаря Министерства обороны Украины;

Георгия Дубинского Петровича с должности заместителя Министра цифровой трансформации Украины.

Никита Никитенко Сергеевич был назначен временно исполняющим обязанности государственного секретаря Минобороны.

В частности правительство поддержало назначение:

Эдема Адаманова Бекировича заместителем Министра здравоохранения Украины;

Александра Семенца Степановича заместителем Министра защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины;

Сергея Белецкого Владимировича государственным секретарем Министерства развития общин и территорий Украины.

Кадровые изменения

Как и упоминалось выше, сегодня Умеров подписал представление в Кабинет министров об увольнении четырех заместителей.

Также напомним, что в начале сентября в правительстве произошли многочисленные кадровые перестановки:

В частности, только недавно президент Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).