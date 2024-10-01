Кабмин уволил двух замов Умерова

Кабинет министров Украины поддержал увольнение двух заместителей главы Министерства обороны Рустема Умерова. Последний, сегодня, 1 октября, подавал в правительство соответствующее представление.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал постоянного представителя Кабинета Министров Украины в Верховной Раде Тараса Мельничука.
Согласно решению Кабмина, были уволены:
Никита Никитенко Сергеевич был назначен временно исполняющим обязанности государственного секретаря Минобороны.
В частности правительство поддержало назначение:
Как и упоминалось выше, сегодня Умеров подписал представление в Кабинет министров об увольнении четырех заместителей.
Также напомним, что в начале сентября в правительстве произошли многочисленные кадровые перестановки:
В частности, только недавно президент Владимир Зеленский обновил состав Совета национальной безопасности и обороны (СНБО).
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