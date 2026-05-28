Кабмін виділив ще майже 11 млрд гривень на закупівлю та виробництво зброї

11:40 28.05.2026 Чт
2 хв
Кошти надійшли від податків та ліцензійних зборів грального бізнесу
aimg Тетяна Степанова
Кабмін виділив ще майже 11 млрд гривень на закупівлю та виробництво зброї Фото: прем'єр-міністр України Юлія Свириденко (Getty Images)
Український уряд спрямовує додаткові 10,8 млрд гривень на закупівлю та виробництво озброєння.

Як передає РБК-Україна, про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свириденко.

За її словами, кошти вдалося акумулювати у спеціальному фонді державного бюджету та направити на потреби оборони.

9 млрд гривень підуть безпосередньо на закупівлю нового озброєння, ремонт і модернізацію техніки.

Ще майже 2 млрд гривень - на розвиток українського ОПК: масштабування виробництва та швидке впровадження технологій безпосередньо з поля бою.

"Ці кошти накопичилися завдяки податку на доходи фізичних осіб, а також ліцензійним зборам від грального бізнесу та лотерей. Усі внутрішні ресурси спрямовуємо на підтримку Сил оборони", - зазначила Свириденко.

Виробництво зброї в Україні

Нагадаємо, Україна послідовно переходить від закупівлі озброєнь до створення власної високотехнологічної зброї. Акцент - на дронах та ракетах.

Зокрема, раніше ми повідомляли, що Україна вже виробляє по три ракети "Фламінго" на добу, а після переходу на власний двигун темпи випуску зростуть відповідно до замовлень.

Також Україна створила власну керовану авіаційну бомбу. Вона вже готова до бойового застосування.

Нещодавно Україна та Німеччина запустили спільну програму Brave Germany - для розвитку оборонних технологій та підтримки військових стартапів.

Окрім того, Україна запустила експорт зброї та вже погодила всі деталі на рівні державних інституцій.

28 квітня президент України Володимир Зеленський після наради щодо експорту озброєння заявив, що Україна готова відкривати експорт зброї та запропонувала партнерам новий формат співпраці - Drone Deals.

За його словами, за окремими видами озброєння профіцит українських виробничих потужностей уже сягає 50%.

Згодом Зеленський повідомив, що близько 20 країн уже зацікавилися форматом Drone Deals.

Чотири відповідні угоди вже підписані, а перші контракти готуються до реалізації.

