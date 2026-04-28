Експорт української зброї буде реальним, - Зеленський

20:12 28.04.2026 Вт
2 хв
Який профіцит певних видів озброєння має Україна?
Валерій Ульяненко
Експорт української зброї буде реальним, - Зеленський

Україна запускає експорт зброї та вже погодила всі деталі на рівні державних інституцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

"Наразі наша безпекова експертиза та зброя, що була перевірена сучасною війною, цікава всім партнерам, які спроможні забезпечити собі реальний рівень захисту національної державності та життя людей", - зазначив він.

Глава держави розповів, що партнерам, які допомагають Україні, запропонували особливий формат співпраці Drone Deals - спеціальні угоди щодо виробництва та постачання озброєння.

"Порядок дій абсолютно чіткий: на міждержавному рівні на основі принципу взаємності відповідною угодою визначаємо рамки для безпекової роботи, далі розпочинається процес уже на рівні державних інституцій і виробників", - пояснив Зеленський.

За його словами, компанії з України отримають можливість вийти на ринок країн-партнерів за умови права наших військових узяти необхідний обсяг зброї першими.

"Профіцит виробничих спроможностей в Україні за деякими видами зброї досягає 50%, і це прямий результат наших державних інвестицій в оборонну промисловість України та нашої співпраці з партнерами", - йдеться у заяві президента.

Зброя піде не до всіх країн

Водночас Зеленський зауважив, що до певних країн потрапляння української зброї неможливе через їхню співпрацю з Росією.

"Це серйозний виклик - не допустити потрапляння до росіян наших технологій та зразків зброї", - підкреслив він.

Він повідомив, що експортні процеси координуватиме РНБО, яке також буде гарантом, що потреби Сил оборони забезпечуються першочергово. На експорт йтиме надлишок зброї - та, яка буде вироблятися у понад державне замовлення.

Нагадаємо, керівник Офісу президента Кирило Буданов розповів, що Україна не відкриває вільний продаж зброї, оскільки у країні триває війна і вона сама потребує озброєння.

Він також додав, що не слід забувати і про ризик втрати технологій і потрапляння певних високотехнологічних зразків до ворога.

