Від Норвегії до Румунії: як Україна розгортає масове виробництво дронів у Європі

08:35 27.05.2026 Ср
Партнери цінують не лише наші технології, а й унікальний бойовий досвід
Олена Чупровська, Роман Кот
Фото: Тисячі дронів для ЗСУ збиратимуть не в Україні - де саме і чому (Віталій Носач, РБК-Україна)
Україна разом з кількома десятками країн розгортає виробництво дронів за кордоном. Серед партнерів - Норвегія, Нідерланди, Румунія, Німеччина та інші.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна ""Дрон-дипломатія". Як Україна запускає експорт зброї через Drone Deals та що це дасть"

Модель простими словами

Схема співпраці з Європою чітко поділена: українська сторона приносить бойовий досвід, готовий продукт і швидке оновлення технологій. Європейський партнер - гроші, виробничі потужності, сертифікацію та доступ до власних ринків.

"Іде процес, можна сказати, об'єднання, де до України ставляться не як до ресурсної бази, а як до рівноцінного партнера, а подекуди навіть до партнера, у котрого є більше досвіду і можливостей", - описує ситуацію експерт у сфері дронів і робототехніки Валерій Яковенко.

Паралельно у червні минулого року з'явилася ініціатива Build with Ukraine. Вона передбачає відкриття виробничих ліній на території союзників - там, де немає загрози обстрілів.

Де вже є конкретні домовленості

Виконавчий директор Української ради зброярів Ігор Федірко виділяє кілька ключових напрямів.

"Перший - Німеччина. Це один із найбільш практичних треків саме по спільному виробництву. Дуже активні і наші північні партнери: Данія, Фінляндія, Норвегія, частково Латвія. Також я б назвав Велику Британію. Там співпраця також вийшла на рівень виробничих потужностей і довгострокових програм", - зазначає він.

Серед конкретних прикладів:

  • Culver Aerospace і Copenhagen Global A/S - виробнича кооперація в галузі безпілотників;
  • TENCORE і фінська INSTA - наземна роботизована платформа TerMIT;
  • Remtecnology і фінська New Paakkola - наземна роботизована платформа LEGIT.

Норвегія і Нідерланди - у лідерах

Київ і Осло запускають перше спільне виробництво українських безпілотників на норвезькій території. Йдеться про кілька тисяч дронів для Сил оборони України.

З Нідерландами вже є домовленість про спільний випуск дронів, а також ширшу взаємодію - по ракетах, засобах радіоелектронної боротьби та інших оборонних технологіях.

Румунія підписала з Україною заяву про намір виробляти українські оборонні системи, зокрема дрони, на своїй території. Там планується розгорнути складання безпілотників від "Диких Шершнів" та ряду інших компаній.

"З Францією трек більше політико-промисловий: є рамка для розвитку спільного виробництва і глибшої оборонно-промислової співпраці", - додає Федірко.

На рівні Євросоюзу діє програма SAFE - вона дає змогу залучати українські оборонні підприємства до ланцюгів постачання та спільних закупівель ЄС.

"Drone Deals, інші формати спільного виробництва, в тому числі в рамках програми SAFE і інших моделей, дозволяють будувати довгострокові стратегічні партнерства", - каже віцепрем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка.

Тим часом Україна розширює географію дронової дипломатії й за межі Європи. Президент України Володимир Зеленський під час розмови з королем Бахрейну запропонував укласти Drone Deal та поділитися досвідом захисту неба від безпілотників.

Як повідомляло РБК-Україна, розвідка перехопила російські документи, де зрив українських угод з партнерами в рамках Drone Deals названо зовнішньополітичним пріоритетом Москви.

Особливі зусилля Росія планує спрямувати на блокування співпраці України з країнами Близького Сходу та Затоки.

У Чернігові пролунало щонайменше 15 вибухів, пошкоджено підприємство
У Чернігові пролунало щонайменше 15 вибухів, пошкоджено підприємство
