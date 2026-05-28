Кабмин выделил еще почти 11 млрд гривен на закупку и производство оружия

11:40 28.05.2026 Чт
Средства поступили от налогов и лицензионных сборов игорного бизнеса
aimg Татьяна Степанова
Кабмин выделил еще почти 11 млрд гривен на закупку и производство оружия Фото: премьер-министр Украины Юлия Свириденко (Getty Images)
Украинское правительство направляет дополнительные 10,8 млрд гривен на закупку и производство вооружения.

Как передает РБК-Украина, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

По ее словам, средства удалось аккумулировать в специальном фонде государственного бюджета и направить на нужды обороны.

9 млрд гривен пойдут непосредственно на закупку нового вооружения, ремонт и модернизацию техники.

Еще почти 2 млрд гривен - на развитие украинского ОПК: масштабирование производства и быстрое внедрение технологий непосредственно с поля боя.

"Эти средства накопились благодаря налогу на доходы физических лиц, а также лицензионным сборам от игорного бизнеса и лотерей. Все внутренние ресурсы направляем на поддержку Сил обороны", - отметила Свириденко.

Производство оружия в Украине

Напомним, Украина последовательно переходит от закупки вооружений к созданию собственного высокотехнологичного оружия. Акцент - на дронах и ракетах.

В частности, ранее мы сообщали, что Украина уже производит по три ракеты "Фламинго" в сутки, а после перехода на собственный двигатель темпы выпуска возрастут в соответствии с заказами.

Также Украина создала собственную управляемую авиационную бомбу. Она уже готова к боевому применению.

Недавно Украина и Германия запустили совместную программу Brave Germany - для развития оборонных технологий и поддержки военных стартапов.

Кроме того, Украина запустила экспорт оружия и уже согласовала все детали на уровне государственных институтов.

28 апреля президент Украины Владимир Зеленский после совещания по экспорту вооружения заявил, что Украина готова открывать экспорт оружия и предложила партнерам новый формат сотрудничества - Drone Deals.

По его словам, по отдельным видам вооружения профицит украинских производственных мощностей уже достигает 50%.

Впоследствии Зеленский сообщил, что около 20 стран уже заинтересовались форматом Drone Deals.

Четыре соответствующих соглашения уже подписаны, а первые контракты готовятся к реализации.

