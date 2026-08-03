Як змусити "малозабезпеченого" платити справедливі аліменти: пояснення юриста

Офіційна "мінімалка" чи безробіття колишнього чоловіка - поширена схема уникнення виплат (аліментів) після розлучення. Проте закон у цьому питанні вже давно на боці дитини.
Про це розповіла у коментарі РБК-Україна юрист ЮК "Приходько та партнери" Анна Салієнко.
Головне:
В Україні трапляються ситуації, коли після розлучення колишній чоловік офіційно отримує мінімальну зарплату або ж вважається безробітним, але купує при цьому нові авто, нерухомість тощо.
"Це, мабуть, одна з найпоширеніших ситуації в нашій практиці", - визнала юрист.
Вона зауважила, що "формула" тут така: "якщо стягувати аліменти у частці (відсотку) від доходу (стаття 183 Сімейного кодексу), то з офіційної мінімальної зарплати особа отримує дуже малі кошти".
"Тому єдиний варіант - це подавати на аліменти у твердій грошовій сумі (стаття 184 СК). Або якщо вже є рішення суду про стягнення аліментів у часті від доходу - змінювати спосіб такого стягнення. Це також можливо через суд", - повідомила Салієнко.
Тут, за її словами, "головне розуміти, що закон вже давно на боці дитини".
Так, стаття 182 Сімейного кодексу України прямо зобов'язує суд враховувати при визначенні розміру аліментів:
"Ключова норма для нашої ситуації - частина 3 статті 182 СК: "Суд не обмежується розміром заробітку (доходу) платника аліментів у разі встановлення наявності у нього витрат, що перевищують його заробіток (дохід), і щодо яких таким платником не доведено джерело походження коштів", - констатувала експерт.
Тобто простими словами: "щоб домогтися справедливих аліментів, не обов'язково "доводити" саме прихований дохід".
"Достатньо довести, що спосіб життя і витрати особи - нове авто, куплена нерухомість, дорогі поїздки - не співвідносяться із задекларованим доходом особи. Після цього тягар доказування походження коштів лягає вже на платника", - пояснила Салієнко.
Юрист розповіла, що для доведення реального статку зазвичай використовують:
"Суд оцінює докази в сукупності", - наголосила спеціаліст.
Водночас Салієнко зауважила, що "варто врахувати й межі цього підходу".
"Верховний Суд виходить із того, що не будь-яке надходження грошей є доходом, з якого рахують аліменти", - пояснила вона.
Тобто "якщо йдеться про разову операцію (наприклад, у людини був автомобіль чи квартира, які вона продала), то самі по собі отримані від продажу кошти доходом не стають. Адже це - не регулярний заробіток, а "обмін" одного майна на гроші".
"Те саме стосується успадкованого чи подарованого майна", - додала юрист.
Насамкінець Салієнко нагадала про "ще дві важливі обставини".
"Перше - незалежно від "мінімалки", розмір аліментів не може бути меншим за 50% прожиткового мінімуму на дитину відповідного віку (мінімальний гарантований), а рекомендований орієнтир - повний прожитковий мінімум", - повідомила експерт.
Друга обставина, за її словами, стосується "безробітних" боржників.
"Якщо платник взагалі "безробітний" і накопичує борг, заборгованість за аліментами рахується виходячи із середньої заробітної плати для відповідної місцевості, а не з нуля", - пояснила юрист.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, як домогтися виплати аліментів, якщо боржник перебуває за кордоном.
Крім того, ми пояснювали, як посилюють правила для боржників в Україні.
Читайте також, як оформити тимчасову допомогу на дитину, якщо батьки не платять аліменти.
Важливо: Цей матеріал має виключно ознайомчий характер і не є юридичною консультацією. РБК-Україна не несе відповідальності за дії, вчинені на основі цієї інформації. У разі потреби в правовій допомозі або тлумаченні законодавства рекомендуємо звернутися до кваліфікованого юриста.