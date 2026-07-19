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Ці доходи не сховати від податкової: коли є ризик отримати штраф

07:25 19.07.2026 Нд
3 хв
Окрім звичної зарплати, є десятки джерел, з яких доведеться сплатити податок
aimg Валерія Абабіна
Ці доходи не сховати від податкової: коли є ризик отримати штраф Фото: Які доходи українці зобов'язані декларувати (Getty Images)
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Українці зобов'язані декларувати не лише зарплату - Податковий кодекс визначає широкий перелік доходів, які підлягають оподаткуванню, включно з подарунками, виграшами та орендою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДПС у Київській області.

За Податковим кодексом під податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) потрапляють практично всі гроші й негрошові вигоди, які отримує людина.

Незалежно від того, чи це переказ на картку, чи, скажімо, безоплатне користування чужим авто. Виняток - лише ті доходи, які прямо звільнені від податку окремою статтею 165 ПКУ.

Гроші за роботу

Найбільш очевидне джерело, з якого стягують ПДФО, - це праця. Йдеться про:

  • зарплату від роботодавця;
  • оплату за договорами ЦПХ (тобто разові послуги чи виконана робота на замовлення);
  • окремі виплати від ФОП або самозайнятих осіб, якщо це передбачено Податковим кодексом.

Гроші з майна

Якщо ви щось продали, здали або отримали за використання свого - податок також є. Під ПДФО потрапляють:

  • продаж квартири, машини, іншого рухомого і нерухомого майна (у випадках, які прописані статтями 172 і 173 ПКУ);
  • продаж прав - зокрема на об'єкти інтелектуальної власності;
  • здача житла чи іншого майна в оренду, суборенду або в найм;
  • роялті - виплати за використання авторських прав чи ліцензій.

Пасивний дохід теж рахують

Гроші, які працюють без вашої особистої участі, - теж об'єкт податку. Це:

  • відсотки за банківськими депозитами;
  • дивіденди;
  • окремі види роялті;
  • прибуток від інвестицій - цінні папери, корпоративні права та інші інвестактиви.

Спадок, виграш чи подарунок

Ці ситуації трапляються нечасто, але саме тут українці й припускаються найбільше помилок. У ДПС нагадують: оподатковуються також:

  • спадщина та подарунки - за правилами статті 174 ПКУ;
  • виграші й призи - зокрема з лотерей та онлайн-акцій;
  • страхові виплати й окремі пенсійні надходження - у випадках, передбачених законодавством;
  • неустойка, штрафи, пеня та деякі види відшкодування шкоди;
  • додаткові блага від роботодавця чи інших осіб. Це, наприклад, коли компанія безоплатно надає авто, оплачує харчування, "прощає" вам борг чи покриває якісь особисті витрати - все це вважається доходом.

На що варто звернути увагу

Є низка "неочевидних" ситуацій, коли до людини теж можуть виникнути питання з боку податкової. До оподатковуваного доходу можуть потрапити:

  • гроші, отримані під звіт чи на відрядження, які не повернули у визначений строк;
  • заборгованість за цивільно-правовими договорами, якщо минув строк позовної давності і сума перевищує встановлений законом розмір;
  • доходи від довірчого управління майном;
  • окремі види пенсій та довічного грошового утримання;
  • інші доходи, які не звільнено від податку статтею 165 ПКУ.

Нагадаємо, частина українців може не подавати річну декларацію про майновий стан і доходи - це стосується тих, хто впродовж року отримував лише доходи, з яких податки вже були сплачені або які не підлягають оподаткуванню.

Раніше РБК-Україна пояснювало, за якими ставками оподатковуються подарунки та спадщина у 2026 році - розмір податку залежить від ступеня спорідненості та статусу дарувальника.

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