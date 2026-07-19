Ці доходи не сховати від податкової: коли є ризик отримати штраф
Українці зобов'язані декларувати не лише зарплату - Податковий кодекс визначає широкий перелік доходів, які підлягають оподаткуванню, включно з подарунками, виграшами та орендою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління ДПС у Київській області.
За Податковим кодексом під податок на доходи фізичних осіб (ПДФО) потрапляють практично всі гроші й негрошові вигоди, які отримує людина.
Незалежно від того, чи це переказ на картку, чи, скажімо, безоплатне користування чужим авто. Виняток - лише ті доходи, які прямо звільнені від податку окремою статтею 165 ПКУ.
Гроші за роботу
Найбільш очевидне джерело, з якого стягують ПДФО, - це праця. Йдеться про:
- зарплату від роботодавця;
- оплату за договорами ЦПХ (тобто разові послуги чи виконана робота на замовлення);
- окремі виплати від ФОП або самозайнятих осіб, якщо це передбачено Податковим кодексом.
Гроші з майна
Якщо ви щось продали, здали або отримали за використання свого - податок також є. Під ПДФО потрапляють:
- продаж квартири, машини, іншого рухомого і нерухомого майна (у випадках, які прописані статтями 172 і 173 ПКУ);
- продаж прав - зокрема на об'єкти інтелектуальної власності;
- здача житла чи іншого майна в оренду, суборенду або в найм;
- роялті - виплати за використання авторських прав чи ліцензій.
Пасивний дохід теж рахують
Гроші, які працюють без вашої особистої участі, - теж об'єкт податку. Це:
- відсотки за банківськими депозитами;
- дивіденди;
- окремі види роялті;
- прибуток від інвестицій - цінні папери, корпоративні права та інші інвестактиви.
Спадок, виграш чи подарунок
Ці ситуації трапляються нечасто, але саме тут українці й припускаються найбільше помилок. У ДПС нагадують: оподатковуються також:
- спадщина та подарунки - за правилами статті 174 ПКУ;
- виграші й призи - зокрема з лотерей та онлайн-акцій;
- страхові виплати й окремі пенсійні надходження - у випадках, передбачених законодавством;
- неустойка, штрафи, пеня та деякі види відшкодування шкоди;
- додаткові блага від роботодавця чи інших осіб. Це, наприклад, коли компанія безоплатно надає авто, оплачує харчування, "прощає" вам борг чи покриває якісь особисті витрати - все це вважається доходом.
На що варто звернути увагу
Є низка "неочевидних" ситуацій, коли до людини теж можуть виникнути питання з боку податкової. До оподатковуваного доходу можуть потрапити:
- гроші, отримані під звіт чи на відрядження, які не повернули у визначений строк;
- заборгованість за цивільно-правовими договорами, якщо минув строк позовної давності і сума перевищує встановлений законом розмір;
- доходи від довірчого управління майном;
- окремі види пенсій та довічного грошового утримання;
- інші доходи, які не звільнено від податку статтею 165 ПКУ.
Нагадаємо, частина українців може не подавати річну декларацію про майновий стан і доходи - це стосується тих, хто впродовж року отримував лише доходи, з яких податки вже були сплачені або які не підлягають оподаткуванню.
Раніше РБК-Україна пояснювало, за якими ставками оподатковуються подарунки та спадщина у 2026 році - розмір податку залежить від ступеня спорідненості та статусу дарувальника.