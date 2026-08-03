Как заставить "малообеспеченного" платить справедливые алименты: объяснение юриста

Официальная "минималка" или безработица бывшего мужа - распространенная схема избегания выплат (алиментов) после развода. Однако закон в этом вопросе уже давно на стороне ребенка.
Об этом рассказала в комментарии РБК-Украина юрист ЮК "Приходько та партнери" Анна Салиенко.
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В Украине случаются ситуации, когда после развода бывший муж официально получает минимальную зарплату или считается безработным, но покупает при этом новые авто, недвижимость и т.д.
"Это, пожалуй, одна из самых распространенных ситуаций в нашей практике", - признала юрист.
Она отметила, что "формула" здесь такова: "если взимать алименты в доле (проценте) от дохода (статья 183 Семейного кодекса), то с официальной минимальной зарплаты человек получает очень малые средства".
"Поэтому единственный вариант - это подавать на алименты в твердой денежной сумме (статья 184 СК). Или если уже есть решение суда о взыскании алиментов в доле от дохода - менять способ такого взыскания. Это также возможно через суд", - сообщила Салиенко.
Здесь, по ее словам, "главное понимать, что закон уже давно на стороне ребенка".
Так, статья 182 Семейного кодекса Украины прямо обязывает суд учитывать при определении размера алиментов:
"Ключевая норма для нашей ситуации - часть 3 статьи 182 СК: "Суд не ограничивается размером заработка (дохода) плательщика алиментов в случае установления наличия у него расходов, превышающих его заработок (доход), и в отношении которых таким плательщиком не доказан источник происхождения средств", - констатировала эксперт.
То есть простыми словами: "чтобы добиться справедливых алиментов, не обязательно "доказывать" именно скрытый доход".
"Достаточно доказать, что образ жизни и расходы человека - новое авто, купленная недвижимость, дорогие поездки - не соотносятся с задекларированным доходом лица. После этого бремя доказывания происхождения средств ложится уже на плательщика", - объяснила Салиенко.
Юрист рассказала, что для доказательства реального достатка обычно используют:
"Суд оценивает доказательства в совокупности", - подчеркнула специалист.
В то же время Салиенко отметила, что "следует учесть и пределы этого подхода".
"Верховный Суд исходит из того, что не всякое поступление денег является доходом, с которого считают алименты", - объяснила она.
То есть "если речь идет о разовой операции (например, у человека был автомобиль или квартира, которые он продал), то сами по себе полученные от продажи средства доходом не становятся. Ведь это - не регулярный заработок, а "обмен" одного имущества на деньги".
"То же самое касается унаследованного или подаренного имущества", - добавила юрист.
В заключение Салиенко напомнила о "еще двух важных обстоятельствах".
"Первое - независимо от "минималки", размер алиментов не может быть меньше 50% прожиточного минимума на ребенка соответствующего возраста (минимальный гарантированный), а рекомендованный ориентир - полный прожиточный минимум", - сообщила эксперт.
Второе обстоятельство, по ее словам, касается "безработных" должников.
"Если плательщик вообще "безработный" и накапливает долг, задолженность по алиментам считается исходя из средней заработной платы для соответствующей местности, а не с нуля", - объяснила юрист.
Напомним, ранее мы рассказывали, как добиться выплаты алиментов, если должник находится за границей.
Кроме того, мы объясняли, как ужесточаются правила для должников в Украине.
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