Як оформити тимчасову допомогу на дитину, якщо батьки не платять аліменти: деталі
В Україні діє механізм надання тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких не виконують своїх обов’язків щодо сплати аліментів або місце їхнього проживання невідоме.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на Пенсійний фонд України (ПФУ).
Кому призначається допомога
Тимчасову допомогу можуть отримати діти до 18 років у випадках, якщо:
- один із батьків внесений до Єдиного реєстру боржників через несплату аліментів;
- стосовно нього відкрито кримінальне провадження, він перебуває у місцях позбавлення волі, на примусовому лікуванні чи строковій службі, або його визнано недієздатним;
- місце проживання одного з батьків не встановлено.
Розмір виплат
Сума допомоги залежить від доходів сім’ї та встановленого прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.
Максимально:
- до 6 років - 2 563 гривні,
- від 6 до 18 років - 3 196 гривень.
Мінімально - не менше 50% прожиткового мінімуму (від 1281,50 гривень до 1598 гривень залежно від віку).
Строки та перерахунок
Допомога призначається на шість місяців з місяця подання заяви. Її розмір перераховується у разі зміни прожиткового мінімуму чи досягнення дитиною 6 років.
Коли припиняють виплати
Виплата допомоги зупиняється, якщо:
- встановлено місце проживання одного з батьків і він виконує рішення суду про сплату аліментів,
- дитині виповнилося 18 років,
- дитину влаштовано на повне державне утримання чи усиновлено,
- в разі смерті дитини чи одного з батьків.
Як оформити
Звернутися можна:
- особисто у сервісний центр ПФУ, ЦНАП або орган місцевого самоврядування,
- онлайн - через портал Пенсійного фонду, мобільний застосунок або портал "Дія",
- поштою - на адресу територіального управління ПФУ.
Для оформлення потрібна заява, копія свідоцтва про народження дитини, декларація про доходи, довідка про доходи та документи, що підтверджують підстави для призначення допомоги.
Нагадаємо, в Україні передбачені серйозні санкції для батьків, які не сплачують аліменти. Порушникам загрожують штрафи, арешт майна, заборона виїзду за кордон і навіть кримінальна відповідальність. Частину обмежень можуть зняти лише за виняткових обставин.
РБК-Україна також писало, що обов’язок батьків утримувати дітей можна виконувати не лише через аліменти, а й шляхом передачі дитині нерухомості за договором. Таке майно належить дитині, але продати його можна лише з дозволу органів опіки.