Гроші на дитину: як домогтися виплати аліментів, якщо боржник за кордоном

Українські судові рішення про стягнення аліментів можуть бути виконані не лише в нашій країні, а й за її межами. У Міністерстві юстиції роз'яснили, як саме змусити боржника платити, навіть якщо він перебуває за кордоном.

Головне: Рішення українського суду потребує процедури міжнародного визнання для виконання в іншій країні.

для виконання в іншій країні. Для стягнення аліментів з боржника за кордоном діють міжнародні договори , зокрема Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей.

, зокрема Конвенція про міжнародне стягнення аліментів на дітей. Процедура передбачає збір пакету документів , включаючи переклади, та подання їх через органи юстиції України.

, включаючи переклади, та подання їх через органи юстиції України. Іноземні органи не переглядають справу по суті, а лише забезпечують примусове стягнення за законами своєї держави.

Як працює механізм виконання

Рішення українського суду не діє автоматично за кордоном. Щоб воно набуло юридичної сили в іншій державі, потрібно пройти процедуру міжнародного визнання. Загалом існують два ключові механізми:

Визнання судового рішення: іноземна держава погоджується вважати документ юридично чинним на своїй території.

іноземна держава погоджується вважати документ юридично чинним на своїй території. Надання дозволу на примусове виконання: це дозволяє застосовувати до боржника заходи стягнення згідно із законодавством країни його перебування.

При цьому суди інших держав не переглядають справу по суті, а лише перевіряють відповідність документів міжнародним договорам та національним вимогам.

Алгоритм дій для стягувача

Якщо один із батьків проживає за кордоном, Мін’юст радить діяти за наступним планом:

Перевірка рішення: переконатися, що судове рішення набрало законної сили.

переконатися, що судове рішення набрало законної сили. Пошук боржника: встановити державу, де проживає або працює інша сторона, та наявність міжнародного договору про правову допомогу з цією країною.

встановити державу, де проживає або працює інша сторона, та наявність міжнародного договору про правову допомогу з цією країною. Підготовка документів: зібрати клопотання про визнання та виконання рішення, копію самого рішення, довідку про стан його виконання в Україні та зробити нотаріальний переклад усіх документів на мову країни боржника.

зібрати клопотання про визнання та виконання рішення, копію самого рішення, довідку про стан його виконання в Україні та зробити нотаріальний переклад усіх документів на мову країни боржника. Подання документів: пакет паперів подається через міжрегіональне управління Мін’юсту або інший визначений договором орган.

Після цього іноземний орган розглядає запит та вживає заходів для примусового стягнення коштів відповідно до місцевих законів.

Справи про аліменти сьогодні є однією з найпоширеніших категорій міжнародної правової допомоги, що дозволяє ефективно захищати права дітей, незважаючи на відстань.