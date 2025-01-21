Несплата аліментів: які санкції та штрафи чекають на боржників в Україні

Несплата аліментів – серйозне порушення, що не лише порушує права дітей на належне утримання, але й може обернутися для боржників значними санкціями. Щоб їх уникнути, боржникам слід своєчасно виконувати свої обов’язки, а у разі складних життєвих обставин – звертатися до суду для розгляду питання про відстрочку чи розстрочку виплат.

РБК-Україна дізналося у адвокатки Адвокатського об’єднання "Діксі Лекс" Яни Северин, які покарання передбачені українським законодавством для тих, хто ухиляється від сплати аліментів.

Що передбачає законодавство

Відповідно до законів України, батьки зобов’язані утримувати своїх дітей до досягнення ними повноліття. Це може здійснюватися як на добровільних засадах, так і в примусовому порядку за рішенням суду. Несплата аліментів регулюється низкою нормативно-правових актів, серед яких:

стаття 71 Закону України "Про виконавче провадження",

стаття 196 Сімейного кодексу України,

стаття 183-1 КУпАП,

стаття 164 Кримінального кодексу України.

Санкції для боржників

У разі утворення заборгованості з виплати аліментів боржники можуть зіткнутися з такими санкціями:

Звернення стягнення на майно. Якщо заборгованість перевищує три місяці, виконавці мають право накласти стягнення не лише на доходи боржника, але й на його майно.

Тимчасові обмеження. У разі заборгованості за чотири місяці (або три місяці, якщо йдеться про утримання дитини з інвалідністю), боржника можуть позбавити права виїзду за межі України, керування транспортними засобами, полювання, користування вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії.

Якщо аліменти сплачуються на утримання дитини з інвалідністю, дитини, яка хворіє на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісне орфанне захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, або на утримання дитини, яка отримала тяжкі травми, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, вищезазначені постанови, виносяться державним виконавцем за наявності заборгованості зі сплати аліментів, сукупний розмір якої перевищує суму відповідних платежів за три місяці.

Штрафи. У разі, якщо борг перевищує платежі за один рік, накладається штраф у розмірі 20% від суми заборгованості. За два роки – 30%, за три роки – 50%.

Адміністративна відповідальність. Якщо заборгованість перевищує шість місяців з дня пред’явлення виконавчого документа до примусового виконання, боржнику може бути призначено суспільно корисні роботи терміном від 120 до 240 годин.

Кримінальна відповідальність. Злісне ухилення від сплати аліментів карається громадськими роботами на строк від 80 до 120 годин або пробаційним наглядом на строк до двох років, або обмеженням волі на той самий строк.

Адвокатка зазначає, що згідно зі ст. 164 КК України під злісним ухиленням від сплати коштів на утримання дітей (аліментів) або на утримання непрацездатних батьків слід розуміти будь-які діяння боржника, спрямовані на невиконання рішення суду (приховування доходів, зміну місця проживання чи місця роботи без повідомлення державного виконавця, приватного виконавця тощо), які призвели до виникнення заборгованості із сплати таких коштів у розмірі, що сукупно складають суму виплат за три місяці відповідних платежів.

Особливі умови та виключення

Існують обставини, за яких певні санкції не застосовуються. Так, тимчасове обмеження боржника у праві керувати транспортними засобами не може бути застосовано: