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Податок на подарунки в Україні: яка сума не оподатковується

08:30 13.07.2026 Пн
2 хв
В яких випадках треба сплатити податок?
aimg Валерія Абабіна
Податок на подарунки в Україні: яка сума не оподатковується Фото: Податок на подарунки в Україні (Getty Images)
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Ставка залежить від вартості подарунка та від того, хто саме його подарував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Податковий кодекс України.

Ліміт вартості неоподатковуваного подарунка

Згідно зі статтею 165 Податкового кодексу, декларуванню та оподаткуванню не підлягають подарунки в частині, що не перевищує 25% мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня звітного року.

Наприклад, якщо у 2026 році людина отримала річ вартістю до 2 161,75 грн, фінансове зобов'язання не виникає.

Правило застосовується до предметів і товарів, сертифікатів, призів тощо. Водночас на грошові подарунки звільнення не діє - виплата в будь-якій сумі передбачає сплату податку на загальних підставах.

Ставки податку у 2026 році

Розмір податку залежить від того, ким є дарувальник.

Якщо подарунок від близького родича - дітей, чоловіка чи дружини, батьків, рідних братів чи сестер, дідусів або бабусь з обох сторін - ставка становить 0%.

Якщо майно надійшло від сторонньої особи або далекого родича - податок становитиме 5% ПДФО (податок на доходи фізичних осіб) і 5% військового збору.

Якщо подарунок отриманий від нерезидента України - доведеться сплатити 18% ПДФО та 5% військового збору.

Хто саме сплачує податок

У більшості випадків обов'язок нарахування і сплати коштів лягає на отримувача. Однак якщо подарунок робить компанія, ФОП чи юридична особа своєму працівнику, то податковим агентом стає роботодавець - саме він виконує законодавчу вимогу.

Коли треба задекларувати і сплатити

Інформація подається до контролюючого органу щороку до 1 травня за попередній рік. Кошти в бюджет необхідно відправити до 1 серпня.

Водночас на практиці ДПС не відстежує фізичних осіб, які ухилилися від цього зобов'язання, якщо не йдеться про посадовців і держслужбовців.

Раніше повідомлялося, за 2024 рік українці задекларували 13,6 млрд гривень доходів від спадщини та дарувань. Це одна з ключових категорій доходів фізосіб поряд з іноземними надходженнями та продажем майна.

Раніше РБК-Україна також писало про те, кому у 2026 році можна не подавати декларацію - зокрема, звільнення від обов'язку діє для тих, хто отримав спадщину чи дарунок за нульовою ставкою або з якого податок уже сплачено під час нотаріального оформлення

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