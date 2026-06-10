Як змінить карту України глобальне підняття рівня моря: найгірший сценарій

Що відбувається з рівнем Світового океану зараз

Спеціаліст нагадала, що впродовж тривалого часу рівень Світового океану залишався практично незмінним.

"Протягом останніх 3000 років його незначні коливання не перевищували 0,2 мм на рік", - уточнила Садогурська .

Проте за період 1901-2010 років - середній глобальний рівень моря "вже підвищився майже на 20 см".

Про це свідчать дані Міжурядової групи експертів зі зміни клімату.

"І темпи зростання - лише прискорюються", - констатувала експертка ГО "Екодія".

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Як змінить карту України підняття рівня моря

Садогурська розповіла, що рамкове дослідження потенційних наслідків для України від підняття рівня Світового океану, яке вчені вже спостерігають як наслідок зміни клімату, має назву "Вода близько".

"У цьому дослідженні ми поставили собі за ціль приблизно оцінити, як на прибережні території південних областей України можуть вплинути ці глобальні процеси", - пояснила експертка громадської організації.

За даними спеціалістів, "якщо не скорочувати викиди парникових газів, у 2100 році в Україні можна очікувати затоплення території площею майже 650 тисяч гектарів".

"А якщо враховувати підвищення рівня води через природні чинники, наприклад, шторми, то до 1 мільйона гектарів", - додала Садогурська .

Вона уточнила, що це за площею - майже як Тернопільська область.

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При цьому найбільшого впливу можуть зазнати, за словами експертки:

Херсонська область;

Одеська область;

Крим.

"Знову-таки, це не означає, що ці території обов'язково опиняться під водою. Але якщо справдяться найпесимістичніші прогнози вчених (тобто потепління до кінця сторіччя перевищить 4°C), то до таких наслідків варто бути готовими", - підсумувала Садогурська .