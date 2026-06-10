Малі річки можуть зникнути зовсім: чим зміни клімату загрожують півдню України

Зміна клімату кардинально впливає на водний баланс України, створюючи нові виклики для екологічної безпеки. Найбільше під загрозую південь країни.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла експертка кліматичного відділу ГО "Екодія" Софʼя Садогурська .

Головне: Кліматична поляризація: Південь України страждає від зменшення водного стоку, що веде до зникнення малих річок. Натомість Полісся та Карпати стикаються з частішими та потужнішими паводками.

Південь України страждає від зменшення водного стоку, що веде до зникнення малих річок. Натомість Полісся та Карпати стикаються з частішими та потужнішими паводками. Загроза затоплення: До 2100 року, через підвищення рівня Світового океану, Україна може втратити до 1 млн гектарів прибережних територій - це площа, співмірна з Тернопільщиною.

До 2100 року, через підвищення рівня Світового океану, Україна може втратити до 1 млн гектарів прибережних територій - це площа, співмірна з Тернопільщиною. Найвразливіші регіони: Найбільший ризик впливу глобальних змін припадає на Херсонську, Одеську області та Крим.

Найбільший ризик впливу глобальних змін припадає на Херсонську, Одеську області та Крим. Прогноз: Зміна клімату робить природні явища дедалі інтенсивнішими та менш передбачуваними, що вимагає негайного планування адаптаційних стратегій.

Критична ситуація на півдні

Прогнози щодо водності українських річок різняться залежно від регіону. На півдні країни ситуація стає загрозливою через постійне зменшення водного стоку.

"Для південних регіонів України є прогнози щодо потенційного зменшення водного стоку. А це може призводити до проблем з водопостачанням і навіть до зникнення малих річок в південних регіонах взагалі", - розповіла Садогурська.

Водночас у північних областях та Карпатському регіоні спостерігається протилежна тенденція - посилення інтенсивності паводків.

"У північних регіонах, зокрема на Поліссі або в Карпатах, в окремі моменти окремих років можуть спостерігатися більш інтенсивні паводки", - зазначила Садогурська.

Загроза затоплення: дослідження "Вода близько"

Окрім річкових процесів, Україна стикається з наслідками підвищення рівня Світового океану. Дослідження "Вода близько" моделює вплив цих змін на прибережні території півдня України до 2100 року.

"Якщо не скорочувати викиди парникових газів, у 2100 році в Україні можна очікувати затоплення території площею майже 650 тисяч гектарів. А якщо враховувати підвищення рівня води через природні чинники, наприклад, шторми, то до 1 мільйона гектарів", - додає експерт.

Фото: як зміни клімату впливають на воду, землю, людей і все довкілля в Україні (інфографіка РБК-Україна)

Що це означає для України

Площа потенційного затоплення - до 1 мільйона гектарів - дорівнює площі цілої Тернопільської області. Найбільшого ризику зазнають Херсонська, Одеська області та Крим.

Хоча це найпесимістичніші сценарії, розраховані на випадок підвищення температури понад 4 градусів, фахівці наголошують, що до таких викликів необхідно готуватися заздалегідь.