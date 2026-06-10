Місячна норма опадів за кілька годин: чому в Україні частішають паводки та посухи

В Україні зміни клімату вже відчутні не лише через тепліші зими чи спекотніше літо. Одним із найпомітніших наслідків стають частіші посухи та паводки, коли за кілька годин може випасти місячна норма опадів, а потім дощів не буде тижнями.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла експертка кліматичного відділу ГО "Екодія" Соф’я Садогурська.

Головне: Темпи нагрівання: Україна нагрівається швидше за середньосвітові показники. Якщо глобальна температура зросла на 1,3-1,4°C, то в Україні - вже понад 3°C.

Україна нагрівається швидше за середньосвітові показники. Якщо глобальна температура зросла на 1,3-1,4°C, то в Україні - вже понад 3°C. Екстремальні явища: Замість тривалих дощів клімат стає "шоковим": місячна норма опадів може випасти за кілька годин, спричиняючи паводки, після яких настають тривалі посухи.

Замість тривалих дощів клімат стає "шоковим": місячна норма опадів може випасти за кілька годин, спричиняючи паводки, після яких настають тривалі посухи. Головні ризики: Через потепління зростає дефіцит води, посилюється ерозія ґрунтів, що загрожує сільському господарству, та частішають природні пожежі.

Через потепління зростає дефіцит води, посилюється ерозія ґрунтів, що загрожує сільському господарству, та частішають природні пожежі. Вже не виняток: Безсніжні зими та тривалі хвилі аномальної спеки стають звичним явищем.

Безсніжні зими та хвилі спеки

За словами експертки, українці вже можуть спостерігати зміни клімату у повсякденному житті. Одним із прикладів є майже безсніжні зими, які останніми роками стали звичним явищем.

"Ці зміни ми бачимо вже у власному житті: від безсніжних зим до хвиль тепла влітку, коли тримаються дуже високі температури протягом довгого часу", - зазначила Садогурська.

Вона зауважила, що цьогорічна зима була радше винятком і більше відповідала кліматичній нормі для українських широт.

Чому стає більше паводків і посух

Експертка наголошує, що екстремальні погодні явища в Україні стають не лише частішими, а й інтенсивнішими.

"Щороку ми бачимо повідомлення про посухи в одних місцях або навпаки паводки в інших регіонах, і їх стає все більше і більше", - пояснила вона.

За її словами, зміна клімату призводить до того, що опади розподіляються нерівномірно. Замість тривалих помірних дощів дедалі частіше спостерігаються сильні зливи.

"За кілька годин може випасти половина чи місячна норма опадів, а потім дощів не буде зовсім ще дуже довго", - сказала Садогурська.

Через це в одних регіонах виникають підтоплення та паводки, а в інших - дефіцит вологи та посухи.

Україна нагрівається швидше за планету

За словами експертки, Україна належить до регіонів, де потепління відбувається швидше за середньосвітові темпи. Якщо середня глобальна температура вже підвищилася приблизно на 1,3-1,4 градуса порівняно з доіндустріальним періодом, то в Україні локально цей показник перевищує 3 градуси.

Причинами такого явища є географічне розташування країни, вплив океанів та полярних регіонів, які також нагріваються швидше за середні показники на планеті.

"Різні регіони планети нагріваються по-різному. Україна разом з Європою знаходиться в тому місці, яке нагрівається швидше", - пояснила Садогурська.

Які ризики прогнозують кліматологи

Експерти попереджають, що через зміну клімату в Україні можуть загостритися проблеми з водозабезпеченням, особливо на півдні та сході країни.

Також зростають ризики ерозії ґрунтів, що негативно впливає на сільське господарство. Крім того, через підвищення температури та погіршення стану екосистем може збільшуватися кількість природних пожеж.

Показовим прикладом стала посуха влітку 2024 року, яка, за словами експертки, охопила близько двох третин території України.