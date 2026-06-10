Как изменит карту Украины глобальное поднятие уровня моря: худший сценарий

Что происходит с уровнем Мирового океана сейчас

Специалист напомнила, что на протяжении длительного времени уровень Мирового океана оставался практически неизменным.

"В течение последних 3000 лет его незначительные колебания не превышали 0,2 мм в год", - уточнила Садогурская.

Однако за период 1901-2010 годов - средний глобальный уровень моря "уже повысился почти на 20 см".

Об этом свидетельствуют данные Межправительственной группы экспертов по изменению климата.

"И темпы роста - только ускоряются", - констатировала эксперт ОО "Екодія".

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Как изменит карту Украины поднятие уровня моря

Садогурская рассказала, что рамочное исследование потенциальных последствий для Украины от поднятия уровня Мирового океана, которое ученые уже наблюдают как следствие изменения климата, называется "Вода близко".

"В этом исследовании мы поставили себе цель примерно оценить, как на прибрежные территории южных областей Украины могут повлиять эти глобальные процессы", - объяснила эксперт общественной организации.

По данным специалистов, "если не сокращать выбросы парниковых газов, в 2100 году в Украине можно ожидать затопления территории площадью почти 650 тысяч гектаров".

"А если учитывать повышение уровня воды из-за природных факторов, например, штормов, то до 1 миллиона гектаров", - добавила Садогурская.

Она уточнила, что это по площади - почти как Тернопольская область.

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При этом наибольшее влияние могут испытать, по словам эксперта:

Херсонская область;

Одесская область;

Крым.

"Опять-таки, это не означает, что эти территории обязательно окажутся под водой. Но если оправдаются самые пессимистические прогнозы ученых (то есть потепление до конца столетия превысит 4°C), то к таким последствиям стоит быть готовыми", - подытожила Садогурская.