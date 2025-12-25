UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Курс долара Економіка Авто Tech

Як вимикатимуть світло у Києві 26 грудня: з'явилися графіки

Ілюстративне фото: у Києві 26 грудня діятимуть відключення світла за графіками (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

У п'ятницю, 26 грудня, в Києві продовжать діяти графіки відключення світла. Мешканці й гості столиці будуть без електрики протягом доби максимум до 13,5 годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДТЕК.

Завтра світло у столиці відключатимуть наступним чином:

  • 1.1 черга - світла не буде з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;
  • 1.2 черга - світла не буде з 08:00 до 13:30 та з 17:00 до 21:00;
  • 2.1 черга - світла не буде з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 21:00;
  • 2.2 черга - світла не буде з 06:30 до 10:30 та з 17:00 до 22:00;
  • 3.1 черга - світла не буде з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 3.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 17:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 4.1 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 4.2 черга - світла не буде з 00:00 до 03:00, з 10:00 до 14:00 та з 20:30 до 24:00;
  • 5.1 черга - світла не буде з 06:00 до 10:00 та з 13:30 до 17:30;
  • 5.2 черга - світла не буде з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 17:30;
  • 6.1 черга - світла не буде з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 20:30;
  • 6.2 черга - світла не буде з 03:00 до 06:30 та з 13:30 до 17:30.
 

Фото: графіки відключень світла для Києва на 26 грудня (t.me/dtek_ua)

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, в Держенергонагляді розповіли, що в Україні наразі діють графіки відключень електроенергії не через відсутність генерації, а через значні пошкодження мереж після ворожих обстрілів.

Зазначимо, у Львівській, Волинській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях в другій половині дня 25 грудня скасували дію графіків відключення електроенергії до кінця доби.

Крім того, відключення електроенергії частково скасували у Києві.

Водночас сьогодні вводили аварійні графіки відключення в Сумській та Полтавській областях. Жорсткі графіки відключень зберігаються у Запоріжжі, Дніпрі, Одесі, Харкові та низці інших міст та областей сходу, півдня та центру України.

Читайте РБК-Україна в Google News
КиївГрафіки відключення світлаЕлектроенергіяВимкнення світла