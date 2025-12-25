У п'яти областях України скасовано графіки відключень світла

У четвер, 25 грудня, в Україні продовжують відключати світло за графіками. Проте ввечері обленерго повідомили про скасування їхньої дії до кінця доби.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на обленерго.

Зокрема, йдеться про Сумську область, де обмеження ввели для 1, 2, 3, 4 і 5 черг. Також аварійні відключення застосували у Полтавській області в обсязі п’яти черг.

Варто зазначити, що сьогодні за вказівкою "Укренерго" на території двох областей ввели графіки аварійних відключень. Причиною стали пошкодження енергетичної системи внаслідок чергової атаки росіян.

Зокрема, графіки відключення світла до кінця доби скасовані у Львівській, Волинській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях .

Ситуація зі світлом 25 грудня

Нагадаємо, країна-агресорка відкинула перемир'я на Різдво і влаштувала нові повітряні удари по території України. Зокрема, окупанти продовжили атаки на об’єкти української енергетики. В результаті обстрілів є знеструмлення у низці областей України.

У Міненерго повідомили, що знеструмлення споживачів зафіксовані у Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях.

Напередодні стало відомо про влучання по важливому енергооб’єкту в Чернігові. Внаслідок цього без світла залишилися десятки тисяч споживачів.

Раніше в Одесі були введені вимушені аварійні відключення електроенергії, щоб уникнути перевантаження пошкодженого обладнання.

Дізнатися актуальну інформацію про графіки відключень електроенергії сьогодні, 25 грудня, можна в матеріалі РБК-Україна.