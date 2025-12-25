Как будут выключать свет в Киеве 26 декабря: появились графики

Отключение света в Украине

Напомним, в Госэнергонадзоре рассказали, что в Украине сейчас действуют графики отключений электроэнергии не из-за отсутствия генерации, а из-за значительных повреждений сетей после вражеских обстрелов.

Отметим, во Львовской, Волынской, Черновицкой, Ивано-Франковской и Тернопольской областях во второй половине дня 25 декабря отменили действие графиков отключения электроэнергии до конца суток.

Кроме того, отключение электроэнергии частично отменили в Киеве.

В то же время сегодня вводили аварийные графики отключения в Сумской и Полтавской областях. Жесткие графики отключений сохраняются в Запорожье, Днепре, Одессе, Харькове и ряде других городов и областей востока, юга и центра Украины.