У Києві на Різдво частково скасували відключення світла: опубліковано графіки

У Києві скасували вечірні відключення електроенергії з 18:00 до 24:00 для шести груп споживачів, у той час як інші шість груп залишаються за графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію YASNO .

Майже по всьому Києву скасовані графіки відключення електроенергії. Виняток - 2.1 черга – без світла з 20:00 до 23:30.

Скасування відключень стосується груп 1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 6.1 та 6.2. Мешканці цих районів зможуть користуватися електроенергією у вечірні години без перебоїв.

Пошкодження енергооб’єктів в Україні

Росія системно завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України з осені 2022 року. Основними цілями стають електростанції, підстанції, лінії електропередачі та об’єкти розподілу електроенергії, що напряму впливає на роботу енергосистеми та побут споживачів.

Удари здійснюються ракетами, дронами-камікадзе та комбінованими атаками, часто - у вечірні або нічні години, коли навантаження на мережі зростає. Саме після таких атак енергетики вимушені вводити або коригувати графіки відключень, щоб збалансувати систему та уникнути аварій.

Наприклад, напередодні стало відомо про влучання по важливому енергооб’єкту в Чернігові. Внаслідок цього без світла залишилися десятки тисяч споживачів.

Раніше в Одесі були введені вимушені аварійні відключення електроенергії, щоб уникнути перевантаження пошкодженого обладнання.