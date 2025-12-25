ua en ru
У Києві на Різдво частково скасували відключення світла: опубліковано графіки

Київ, Четвер 25 грудня 2025 19:01
У Києві на Різдво частково скасували відключення світла: опубліковано графіки
Автор: Оксана Гапончук

У Києві скасували вечірні відключення електроенергії з 18:00 до 24:00 для шести груп споживачів, у той час як інші шість груп залишаються за графіком.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на компанію YASNO.

Скасування відключень стосується груп 1.1, 1.2, 3.1, 4.1, 6.1 та 6.2. Мешканці цих районів зможуть користуватися електроенергією у вечірні години без перебоїв.

Оновлені графіки відключення світла у Києві 25 грудня

  • 2.1 черга – без світла з 20:00 до 23:30;
  • 2.2 черга – без світла з 20:00 до 23:30;
  • 3.2 черга – без світла з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 4.2 черга – без світла з 13:00 до 20:00 та з 23:30 до 24:00;
  • 5.1 черга – без світла з 16:30 до 20:30;
  • 5.2 черга – без світла з 16:30 до 20:30.

Компанія радить мешканцям регулярно перевіряти оновлені графіки на офіційних ресурсах, щоб уникнути незручностей.

Оновлення станом на 19:41 25 грудня

Майже по всьому Києву скасовані графіки відключення електроенергії.
Виняток - 2.1 черга – без світла з 20:00 до 23:30.

У Києві на Різдво частково скасували відключення світла: опубліковано графіки

Нагадаємо, що у четвер, 25 грудня, графіки відключення світла до кінця доби повністю скасовані у Львівській, Волинській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

Пошкодження енергооб’єктів в Україні

Росія системно завдає ударів по енергетичній інфраструктурі України з осені 2022 року. Основними цілями стають електростанції, підстанції, лінії електропередачі та об’єкти розподілу електроенергії, що напряму впливає на роботу енергосистеми та побут споживачів.

Удари здійснюються ракетами, дронами-камікадзе та комбінованими атаками, часто - у вечірні або нічні години, коли навантаження на мережі зростає. Саме після таких атак енергетики вимушені вводити або коригувати графіки відключень, щоб збалансувати систему та уникнути аварій.

Наприклад, напередодні стало відомо про влучання по важливому енергооб’єкту в Чернігові. Внаслідок цього без світла залишилися десятки тисяч споживачів.

Раніше в Одесі були введені вимушені аварійні відключення електроенергії, щоб уникнути перевантаження пошкодженого обладнання.

