Графіки не працюють: де в Україні запровадили аварійні відключення світла
Сьогодні вдень, 25 грудня, у низці регіонів України запровадили аварійні відключення електроенергії. Обмеження діють у Сумській та Полтавській областях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Сумиобленерго".
Сумська область
За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введені графіки аварійних відключень (ГАВ) для 1, 2, 3, 4 і 5 черг. Причиною стали пошкодження енергосистеми внаслідок чергової атаки армії РФ.
У "Сумиобленерго" звернули увагу споживачів, що черги при аварійних відключеннях не збігаються з чергами погодинних графіків.
Актуальну інформацію щодо відключень можна перевірити на сайті оператора системи розподілу за адресою або номером особового рахунку.
Полтавська область
Аварійні відключення також застосували у Полтавській області.
"25 грудня отримали команду від НЕК "Укренерго" запровадити ГАВ в обсязі п’яти черг", - йдеться у повідомленні Полтаваобленерго.
Енергетики закликають споживачів стежити за офіційними повідомленнями та бути готовими до тимчасових перебоїв з електропостачанням.
Ситуація зі світло 25 грудня
Нагадаємо, Росія відкинула різдвяне перемир'я та влаштувала нові повітряні удари по території України. Зокрема, окупанти продовжили атаки на об’єкти української енергетики. Внаслідок цього є знеструмлення у низці областей України.
Як проінформували у Міненерго, знеструмлення споживачів зафіксовані у Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях.
Раніше в Одесі запровадили вимушені аварійні відключення електроенергії, щоб уникнути перевантаження пошкодженого обладнання.
Дізнатися актуальну інформацію про графіки відключень електроенергії сьогодні, 25 грудня, можна в матеріалі РБК-Україна.