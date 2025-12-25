ua en ru
Чт, 25 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Енергетика

Графіки не працюють: де в Україні запровадили аварійні відключення світла

Четвер 25 грудня 2025 14:53
UA EN RU
Графіки не працюють: де в Україні запровадили аварійні відключення світла Фото: в Україні запровадили аварійні відключення світла (Getty Images)
Автор: Ірина Глухова

Сьогодні вдень, 25 грудня, у низці регіонів України запровадили аварійні відключення електроенергії. Обмеження діють у Сумській та Полтавській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Сумиобленерго".

Сумська область

За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введені графіки аварійних відключень (ГАВ) для 1, 2, 3, 4 і 5 черг. Причиною стали пошкодження енергосистеми внаслідок чергової атаки армії РФ.

У "Сумиобленерго" звернули увагу споживачів, що черги при аварійних відключеннях не збігаються з чергами погодинних графіків.

Актуальну інформацію щодо відключень можна перевірити на сайті оператора системи розподілу за адресою або номером особового рахунку.

Полтавська область

Аварійні відключення також застосували у Полтавській області.

"25 грудня отримали команду від НЕК "Укренерго" запровадити ГАВ в обсязі п’яти черг", - йдеться у повідомленні Полтаваобленерго.

Енергетики закликають споживачів стежити за офіційними повідомленнями та бути готовими до тимчасових перебоїв з електропостачанням.

Ситуація зі світло 25 грудня

Нагадаємо, Росія відкинула різдвяне перемир'я та влаштувала нові повітряні удари по території України. Зокрема, окупанти продовжили атаки на об’єкти української енергетики. Внаслідок цього є знеструмлення у низці областей України.

Як проінформували у Міненерго, знеструмлення споживачів зафіксовані у Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях.

Раніше в Одесі запровадили вимушені аварійні відключення електроенергії, щоб уникнути перевантаження пошкодженого обладнання.

Дізнатися актуальну інформацію про графіки відключень електроенергії сьогодні, 25 грудня, можна в матеріалі РБК-Україна.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумська область Графіки відключення світла Війна в Україні Блекаут
Новини
Ракети Storm Shadow ударили по Новошахтинському НПЗ в Росії, - Генштаб
Ракети Storm Shadow ударили по Новошахтинському НПЗ в Росії, - Генштаб
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну