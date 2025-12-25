Графіки не працюють: де в Україні запровадили аварійні відключення світла

Сьогодні вдень, 25 грудня, у низці регіонів України запровадили аварійні відключення електроенергії. Обмеження діють у Сумській та Полтавській областях.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АТ "Сумиобленерго".

Енергетики закликають споживачів стежити за офіційними повідомленнями та бути готовими до тимчасових перебоїв з електропостачанням.

"25 грудня отримали команду від НЕК "Укренерго" запровадити ГАВ в обсязі п’яти черг", - йдеться у повідомленні Полтаваобленерго.

Аварійні відключення також застосували у Полтавській області.

Актуальну інформацію щодо відключень можна перевірити на сайті оператора системи розподілу за адресою або номером особового рахунку.

У "Сумиобленерго" звернули увагу споживачів, що черги при аварійних відключеннях не збігаються з чергами погодинних графіків.

За вказівкою НЕК "Укренерго" на території Сумської області введені графіки аварійних відключень (ГАВ) для 1, 2, 3, 4 і 5 черг. Причиною стали пошкодження енергосистеми внаслідок чергової атаки армії РФ.

Ситуація зі світло 25 грудня

Нагадаємо, Росія відкинула різдвяне перемир'я та влаштувала нові повітряні удари по території України. Зокрема, окупанти продовжили атаки на об’єкти української енергетики. Внаслідок цього є знеструмлення у низці областей України.

Як проінформували у Міненерго, знеструмлення споживачів зафіксовані у Чернігівській, Сумській, Дніпропетровській, Харківській та Одеській областях.

Раніше в Одесі запровадили вимушені аварійні відключення електроенергії, щоб уникнути перевантаження пошкодженого обладнання.

Дізнатися актуальну інформацію про графіки відключень електроенергії сьогодні, 25 грудня, можна в матеріалі РБК-Україна.