Українцям пояснили, чому діють графіки відключень світла

Україна, Четвер 25 грудня 2025 17:16
UA EN RU
Українцям пояснили, чому діють графіки відключень світла Ілюстративне фото: проблема у пошкодженнях мереж, а не генерації (Getty Images)
Автор: Антон Корж

В Україні наразі діють графіки відключень електроенергії не через відсутність генерації - вона на доволі високому рівні. Графіки впровадили через значні пошкодження мереж після ударів Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву, яку зробив тимчасовий виконувач обовʼязків очільника Держенергонагляду Анатолій Замулко в ефірі телемарафону.

"Що стосується загальної ситуації по генерації, працює у нас на сьогодні вся генерація. Ми вийшли на досить потужний показник при наявній доступній генерації, підкреслюю", - зазначив він.

Замулко додав, що обмеження не пов'язані із генерацією. Проблема у мережах - через значні пошкодження після атак російського режиму діють мережеві обмеження, оскільки забезпечити нормальне передавання електроенергії важко.

Саме це у більшості випадків змушує переходити до графіків відключення електроенергії. Також Україна узгодила з партнерами в Європейському союзі перетоки електроенергії та за необхідності імпортує електрику для балансування системи. З усім тим, обмеження зберігаються та будуть діяти через пошкодження мереж.

Тим часом у другій половині дня 25 грудня в кількох західних регіонах обленерго повідомили про скасування дії графіків відключення електроенергії до кінця доби. Графіки скасовані у Львівській, Волинській, Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях.

В іншій частині України ситуація значно гірша. Через пошкодження енергосистем вводили аварійні графіки відключення в Сумській та Полтавській областях. Зберігаються жорсткі графіки в Києві, Запоріжжі, Одесі, Дніпрі та багатьох інших містах та регіонах.

Дізнатися актуальну інформацію про графіки відключень електроенергії сьогодні, 25 грудня, можна в матеріалі РБК-Україна.

