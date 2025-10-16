UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
Суспільство Освіта Гроші Зміни

Як користуватись інтернетом під час відключень світла: українцям дали важливі поради

Користуватися мережею під час відключень потрібно відповідально (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Російські війська посилили обстріли об'єктів критичної інфраструктури України, тож люди у різних областях все частіше стикаються з відключеннями електроенергії. При цьому кожному важливо залишатись на зв'язку й відповідально користуватись мережею.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Київської обласної державної (військової) адміністрації у Facebook.

Правила користування інтернетом під час відключень

"Ворог посилив обстріли об'єктів критичної інфраструктури України, внаслідок чого маємо перебої з постачанням електроенергії", - наголосили в ОВА.

Зазначається, що під час відключень світла можливі також перебої у роботі:

  • мобільного зв'язку;
  • інтернету.

З огляду на це, українцям нагадали основні правила відповідального користування мережею:

  • не завантажувати відео чи великі файли під час знеструмлень;
  • вимикати автозбереження фото та відео у месенджерах;
  • намагатись за можливості користуватись Wi-Fi;
  • користуватись національним роумінгом (якщо ваш оператор не працює).

Крім того, громадянам радять:

  • завчасно заряджати павербанки;
  • перевіряти Пункти незламності на карті "Дії".

Офіційна інформація для Київської області

Повідомляється також, що мешканцям і гостям Київської області важливо отримувати інформацію з офіційних джерел.

Йдеться насамперед про канали Київської ОВА та голови Київської ОВА:

Крім того, у Київській обласній військовій адміністрації працює телефон "гарячої лінії": 044 363 07 34.

"Ви можете звернутися за допомогою чи консультацією щодо роботи структурних підрозділів ОВА, реагування на будь-яку надзвичайну ситуацію чи випадок на території Київської області", - пояснили українцям.

Публікація Київської ОВА (скриншот: facebook.com/koda.gov.ua)

Нагадаємо, через нові російські обстріли інфраструктури сьогодні в Україні знову запровадили відключення світла. Енергетики пояснили, де саме немає електроенергії й кого можуть відключити після 16:00.

Тим часом міська влада Чернігова через можливі тривалі відключення світла звернулась до мешканців багатоквартирних будинків із важливим проханням.

Крім того, ми пояснювали, чому графіки відключень електроенергії у деяких локаціях не завжди збігаються з оголошеними, світло може зникати після того, як вже з'явилось, а також навіщо необхідно дотримуватись інформаційної тиші.

Читайте також, де дивитися графіки відключення світла.

Читайте РБК-Україна в Google News
ІнтернетКиївська областьзв'язокПорадиАтака дронівВідключеня світлаМобільний трафікРакетна атака