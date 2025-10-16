Як користуватись інтернетом під час відключень світла: українцям дали важливі поради

Нагадаємо, через нові російські обстріли інфраструктури сьогодні в Україні знову запровадили відключення світла. Енергетики пояснили, де саме немає електроенергії й кого можуть відключити після 16:00.

Тим часом міська влада Чернігова через можливі тривалі відключення світла звернулась до мешканців багатоквартирних будинків із важливим проханням.

Крім того, ми пояснювали, чому графіки відключень електроенергії у деяких локаціях не завжди збігаються з оголошеними, світло може зникати після того, як вже з'явилось, а також навіщо необхідно дотримуватись інформаційної тиші.

Читайте також, де дивитися графіки відключення світла.