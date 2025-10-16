Графіки не працюють. Де і чому немає світла в Україні і кого можуть відключити після 16:00
Через нові російські обстріли інфраструктури в Україні знову запровадили відключення світла. Енергетики пояснили, де діють обмеження і коли можливе нове навантаження на мережу.
Де саме запровадили відключення і коли можуть бути нові - розповідає РБК-Україна в матеріалі нижче.
Головне:
- Де зараз діють аварійні відключення світла?
- У кого працюють планові графіки вимкнень?
- Де сьогодні можуть вимкнути світло з 16:00?
Де ввели аварійні відключення
Через ворожі обстріли є знеструмлені споживачі в кількох областях. Складна ситуація в енергосистемі зумовила аварійні відключення світла (графіки для споживачів не діють) Києві, а також в таких областях:
- Київській,
- Харківській,
- Сумській,
- Полтавській,
- Запорізькій,
- Кіровоградській,
- Дніпропетровській,
- Житомирській,
- частині Хмельницької і Черкаської.
Причина запровадження обмежень - наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі, пояснюють в "Укренерго".
Кому світло вимикають за графіками
Наразі єдиною областю, де світло споживачам вимикають за плановими графіками, є Чернігівщина.
"Чернігівобленерго" оприлюднив графік погодинних відключень (ГПВ) на 16 жовтня.
"Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься", - попередили в обленерго.
Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ у Чернігівській області та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:
- на сайті - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
- у Viber-боті - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
- у Telegram-боті - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Де світло можуть вимкнути з 16:00 і до кінця доби
Тим часом споживання електроенергії в країні залишається стабільно високим.
"Станом на 7:30, воно було на тому ж рівні, що й у цей же час попереднього дня - у середу. Причина - утримання хмарної та холодної погоди у більшості регіонів України", - пояснюють в "Укренерго".
Крім того, вчора, 15 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був таким же, як і максимум попереднього дня - у вівторок, 14-го.
Також з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України - ймовірне запровадження графіків обмеження потужності (обсягом двох черг). Але це стосується промисловості, а не побутових споживачів.
Водночас необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається протягом всієї доби. Тож українців закликають: не вмикайте сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно.
Обстріли енергетики
Нагадаємо, що цієї ночі російські війська завдали чергового комбінованого удару по енергетиці, застосувавши 320 дронів та 37 ракет, більшість з яких - балістика.
Під атакою була інфраструктура Вінниччини, Сумщини, Полтавщини, Чернігівщини, Харківщини.
Зокрема через удар РФ по Ніжинському району Чернігівської області опинилися знеструмленими 607 споживачів.
Як зазначив президент України, цієї осені кожну добу росіяни використовують для ударів по українській енергетичній інфраструктурі.
Більше того, ворог атакує і газовидобуток України. У зв'язку з чим українців закликають до ощадливої економії не лише електроенергії, а й газу.
Під час підготовки матеріалу використовувалися дані ДТЕК, YASNO, "Укренерго", Міненерго та обленерго.