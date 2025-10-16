Графіки не працюють. Де і чому немає світла в Україні і кого можуть відключити після 16:00

Через нові російські обстріли інфраструктури в Україні знову запровадили відключення світла . Енергетики пояснили, де діють обмеження і коли можливе нове навантаження на мережу.

Де саме запровадили відключення і коли можуть бути нові - розповідає РБК-Україна в матеріалі нижче.

Головне:

Де зараз діють аварійні відключення світла?

У кого працюють планові графіки вимкнень?

Де сьогодні можуть вимкнути світло з 16:00?

Де ввели аварійні відключення

Через ворожі обстріли є знеструмлені споживачі в кількох областях. Складна ситуація в енергосистемі зумовила аварійні відключення світла (графіки для споживачів не діють) Києві, а також в таких областях:

Київській,

Харківській,

Сумській,

Полтавській,

Запорізькій,

Кіровоградській,

Дніпропетровській,

Житомирській,

частині Хмельницької і Черкаської.

Причина запровадження обмежень - наслідки попередніх російських ударів по енергетичній інфраструктурі, пояснюють в "Укренерго".

Кому світло вимикають за графіками

Наразі єдиною областю, де світло споживачам вимикають за плановими графіками, є Чернігівщина.

"Чернігівобленерго" оприлюднив графік погодинних відключень (ГПВ) на 16 жовтня.

"Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься", - попередили в обленерго.

Перевірити інформацію щодо черг відключень ГПВ у Чернігівській області та свій особистий графік за номером особового рахунку можна:

на сайті - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

у Viber-боті - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber

у Telegram-боті - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.

Де світло можуть вимкнути з 16:00 і до кінця доби

Тим часом споживання електроенергії в країні залишається стабільно високим.

"Станом на 7:30, воно було на тому ж рівні, що й у цей же час попереднього дня - у середу. Причина - утримання хмарної та холодної погоди у більшості регіонів України", - пояснюють в "Укренерго".

Крім того, вчора, 15 жовтня, добовий максимум споживання був зафіксований вранці. Він був таким же, як і максимум попереднього дня - у вівторок, 14-го.

Також з 16:00 і до кінця доби в усіх регіонах України - ймовірне запровадження графіків обмеження потужності (обсягом двох черг). Але це стосується промисловості, а не побутових споживачів.

Водночас необхідність в ощадливому енергоспоживанні зберігається протягом всієї доби. Тож українців закликають: не вмикайте сьогодні кілька потужних електроприладів одночасно.