Как пользоваться интернетом во время отключений света: украинцам дали важные советы

Российские войска усилили обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины, поэтому люди в разных областях все чаще сталкиваются с отключениями электроэнергии. При этом каждому важно оставаться на связи и ответственно пользоваться сетью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной (военной) администрации в Facebook.
"Враг усилил обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины, в результате чего имеем перебои с поставками электроэнергии", - подчеркнули в ОВА.
Отмечается, что во время отключений света возможны также перебои в работе:
Учитывая это, украинцам напомнили основные правила ответственного пользования сетью:
Кроме того, гражданам советуют:
Сообщается также, что жителям и гостям Киевской области важно получать информацию из официальных источников.
Речь идет прежде всего о каналах Киевской ОВА и главы Киевской ОВА:
Кроме того, в Киевской областной военной администрации работает телефон "горячей линии": 044 363 07 34.
"Вы можете обратиться за помощью или консультацией насчет работы структурных подразделений ОВА, реагирования на любую чрезвычайную ситуацию или случай на территории Киевской области", - объяснили украинцам.
Напомним, из-за новых российских обстрелов инфраструктуры сегодня в Украине опять ввели отключения света. Энергетики объяснили, где именно нет электроэнергии и кого могут отключить после 16:00.
Между тем городские власти Чернигова из-за возможных длительных отключений света обратилась к жителям многоквартирных домов с важной просьбой.
Кроме того, мы объясняли, почему графики отключений электроэнергии в некоторых локациях не всегда совпадают с объявленными, свет может исчезать после того, как уже появился, а также зачем необходимо придерживаться информационной тишины.
Читайте также, где смотреть графики отключения света.