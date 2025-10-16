Как пользоваться интернетом во время отключений света: украинцам дали важные советы

Напомним, из-за новых российских обстрелов инфраструктуры сегодня в Украине опять ввели отключения света. Энергетики объяснили, где именно нет электроэнергии и кого могут отключить после 16:00.

Между тем городские власти Чернигова из-за возможных длительных отключений света обратилась к жителям многоквартирных домов с важной просьбой.

Кроме того, мы объясняли, почему графики отключений электроэнергии в некоторых локациях не всегда совпадают с объявленными, свет может исчезать после того, как уже появился, а также зачем необходимо придерживаться информационной тишины.

Читайте также, где смотреть графики отключения света.