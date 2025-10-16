RU

Общество Образование Деньги Изменения

Как пользоваться интернетом во время отключений света: украинцам дали важные советы

Пользоваться сетью во время отключений нужно ответственно (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Российские войска усилили обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины, поэтому люди в разных областях все чаще сталкиваются с отключениями электроэнергии. При этом каждому важно оставаться на связи и ответственно пользоваться сетью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Киевской областной государственной (военной) администрации в Facebook.

Правила пользования интернетом во время отключений

"Враг усилил обстрелы объектов критической инфраструктуры Украины, в результате чего имеем перебои с поставками электроэнергии", - подчеркнули в ОВА.

Отмечается, что во время отключений света возможны также перебои в работе:

  • мобильной связи;
  • интернета.

Учитывая это, украинцам напомнили основные правила ответственного пользования сетью:

  • не загружать видео или большие файлы во время обесточивания;
  • выключать автосохранение фото и видео в мессенджерах;
  • пытаться по возможности использовать Wi-Fi;
  • пользоваться национальным роумингом (если ваш оператор не работает).

Кроме того, гражданам советуют:

  • заблаговременно заряжать павербанки;
  • проверять Пункты несокрушимости на карте "Дія".

Официальная информация для Киевской области

Сообщается также, что жителям и гостям Киевской области важно получать информацию из официальных источников.

Речь идет прежде всего о каналах Киевской ОВА и главы Киевской ОВА:

Кроме того, в Киевской областной военной администрации работает телефон "горячей линии": 044 363 07 34.

"Вы можете обратиться за помощью или консультацией насчет работы структурных подразделений ОВА, реагирования на любую чрезвычайную ситуацию или случай на территории Киевской области", - объяснили украинцам.

Публикация Киевской ОВА (скриншот: facebook.com/koda.gov.ua)

Напомним, из-за новых российских обстрелов инфраструктуры сегодня в Украине опять ввели отключения света. Энергетики объяснили, где именно нет электроэнергии и кого могут отключить после 16:00.

Между тем городские власти Чернигова из-за возможных длительных отключений света обратилась к жителям многоквартирных домов с важной просьбой.

Кроме того, мы объясняли, почему графики отключений электроэнергии в некоторых локациях не всегда совпадают с объявленными, свет может исчезать после того, как уже появился, а также зачем необходимо придерживаться информационной тишины.

Читайте также, где смотреть графики отключения света.

